波音第一季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网

波音公司已经连续三年遭受严重亏损，但市场预计2022年情况将有所好转。

Josh Warner
作者： 市场分析师
2022/4/27 16:25:00
Josh Warner
作者： 市场分析师

波音2022年第一季度财报发布时间

飞机制造商波音(Boeing)将于427(周三)美国股市开盘前发布第一季度财报。

波音2022年第一季度财报预期

由于新冠疫情及部分机型问题导致业务持续承压，波音公司1月发布第四季度更新时正值该公司连续第三年遭受亏损。

波音公司在2022年第一季度交付了95架商用飞机，高于去年同期的77架，但低于2021年最后一个季度的99架。

华尔街预计波音第一季度营收将同比增长5.5%161亿美元，每股核心亏损将自2021年的1.53美元收窄至0.13美元。

随着737 Max机型交付量增加及今年航空业复苏，波音服务部门业绩有所改善，预计第一季度营业利润率在上季暴跌至-28.2%后，将达到4.1%。考虑到自疫情开始以来，利润率除两个季度外其他时间均为负值，预期若能达成，可喜可贺。

波音上份财报达成了近三年来首次正值运营现金流,但预计无法持续至2022年第一季度,分析师预测波音第一季度经营现金流出26亿美元。根据共识预期，公司现金余额将因此承压，自2021年底的80多亿美元降至65亿美元。

鉴于此，投资者希望当前787机型维修相关高额成本2022年不复存在，该公司仅2021年第四季度就在此项支出了55亿美元。不仅有随之而来的巨额成本，还对波音的飞机交付进程造成阻碍，从而影响到交付和现金流数据。

投资者曾希望波音能在第一季度再度启动787机型交付，但未能如愿。股东们可能会要求制定新的重启交付时间表，这也是波音摆脱亏损和改善现金流的关键，但迄今为止，管理层表示仍在与监管机构谈判以缓解安全方面的隐忧，所以，还不能操之过急。让787重返蓝天也将是提振中国需求的关键。中国对波音航空安全性的要求远高于其他国家。

需要注意,市场认为波音第二季度每股收益能一年来重回盈利水平，同时，随着航空和旅游业在新冠疫情带来严重干扰后迎来反弹，波音产量相关问题得到解决，2022年第二季度利润将连续第二次增加一倍以上。

波音股票接下来怎么走？

波音股价一年多以来一直处于跌势当中，构筑一系列高点降低和低点降低，不过随着股价近期在173美元上轮下行低点上方筑底，市场重拾部分信心。

成交量在过去100天持续缩减，该股很可能继续推低，但仍处在介于上一阶段高点190美元和(173美元失守)2022年低点169美元之间通道内部。RSI看跌信号支持上述假设。若下穿通道则可能探向156美元，而若升穿跌势，股价有望锁定50均线目标189美元，100天均线197美元，然后是209美元200天均线。

 

 

 

 

 

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