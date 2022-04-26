微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网

微软2022年第三季度财报发布时间

微软将于4月26日周二收盘后发布第三季度财报。

美国财报季本周将全面启动，大型科技公司主导发布日程。Alphabet将与微软(Microsoft)同天发布财报，而Meta是周三，然后是周四的苹果（Apple）和亚马逊 (Amazon)。

本轮本财报季将给各大科技公司估值带来考验，该行业当前还面临多重阻力。





微软2022年第三季度财报预览

微软上季度财报显示，在云计算服务、软件和从电脑到游戏机等一系列硬件销售持续两位数增长的助力下，该公司营收和利润今年再创高。该公司对前景展望乐观，称其“差异化市场地位、客户对我们高价值产品和云服务的需求及稳定战略执行将在发布下一财季业绩时推动营收再度实现强劲增长。”

华尔街预计，微软第三财季营收将同比增长18%至491亿美元，稀释后每股收益将增长12%至2.19美元。

重要的是，微软此前季度业绩展望中并不包括收购人工智能公司Nuance Communications带来的贡献，但这笔交易已于3月初完成，因此将对公司业绩产生积极影响。

随着企业继续将业务数字化并转移至网上，微软核心云计算部门“智能云”(Intelligent Cloud)预计仍将是该季增长的主要推动力。分析师预计该部门营收同比增长25%至189亿美元，与去年大致持平，若落实，则说明尽管面临挑战，但需求仍得以保持，且云计算部门表现尤为亮眼。虽然基本面依然强劲，但市场认为该部门本财年最后一个季度营收同比增幅将自2020财年开始以来首次放缓至22%以下。

包括Office软件、Dynamics 365和LinkedIn社交网络在内生产力和业务流程部门预计将连续第三个季度营收增长放缓，分析师预计增长16.5%至158亿美元。在今年各行业减少开支及本财年最后一个季度经济增长放缓预期下，个人和企业或缩减软件和高端求职计划支出。

受制于芯片荒等供应链问题，涵盖从手机和电脑到Xbox游戏主机及更为个性化电脑硬件产品的微软第三(也是最后一个)业务部门预计也将录得三个季度以来最缓慢营收增速，仅增长9.9%至143亿美元,而今年第四季度增速也将降至两年多来最低水平。需要注意，微软将在2023财年完成对动视暴雪(Activision Blizzard)的687亿美元规模收购案，从而为其游戏网络引入新催化剂，当然前提是这两家公司能够进一步攻克监管壁垒。

硬件业务受生活成本危机相关消费者开支缩减的影响最大，不过即便部分客户推迟Windows、Office 365及服务器软件产品等升级计划，企业需求应会大幅增长。云计算今年应该仍然是最为坚挺的业务部门。

在诸多不利因素的冲击下，大型科技股自2022年初以来一直面临压力，增长前景所面临的挑战加剧。值得注意的是，微软股价表现落后于竞争对手，今年跌幅超过Alphabet、苹果和亚马逊等公司，但分析师们认为微软今年将录得大型科技企业中最快收益增速。

微软股票接下来怎么走？

该股自2022年初以来一直处于下跌趋势中，构筑一系列高点和低点降低，但随着股价于280美元上轮下跌低点上方构筑底部，信心有所回升。

RSI落在看跌区间，成交量过去100天持续走低。表明该股可能会继续在初始上行目标100天均线307美元至今年三次充当阻力的275美元水平之间震荡。只有脱离通道才能发出下步走势信号。需要注意200天均线上个月上穿50天均线，且现正逼近100天均线，或构筑又一看跌信号。

若该股能迅速收复所有三条均线，就能锁定3月底触及的315美元高点上方，然后再向去年年底历史高位迈进。若未守住280美元和275美元下档目标，股价或探入2022年新低，下穿当前低点271美元。下个关键水平落在263美元。

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