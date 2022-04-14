美债收益率和美元遇阻双双回落，欧元/美元和英镑/美元趁势反弹- 嘉盛官网

众所周知美国债券收益率最近大涨，但10年期收益率已遭遇阻力。周图上的阻力落在2018年12月以来的水平阻力位2.81%，而RSI也进入超买区域。在一度涨至2.836%高点后，收益率业已回撤。

来源: Tradingview, Stone X

美元以及部分美元货币对和昨天开始下跌的收益率一起回撤。美元指数日图在3月7日高点到3月30日低点行情的161.8%扩展位100.50附近遇阻，今天正在尝试构筑看跌吞噬K线，那是由单根K线形成的反转形态，表现在阴线K线的实体吞没前一天的K线实体。支撑位在向上突破3月7日高点的突破位，即99.42附近。

来源: Tradingview, Stone X

受美元自阻力回落的影响，部分美元指数同样从关键价位回调。欧元/美元止步于3月7日以来低点1.0805附近，今天在上涨，试图形成自己的看涨吞噬K线。昨天高点之上的阻力位落在1.0945，如果攻克，可以畅通无阻地涨至50天均线1.1115。

来源: Tradingview, Stone X

但今天所有美元货币对中走势最引人瞩目的是英镑/美元，其在过去3天一直努力下探，日图跌至2021年12月8日低点到2022年1月13日高点行情的127.2%扩展位兼心理整数支撑关口1.3000，但今天起飞。反弹的主要原因可能是英国3月CPI远高于预期的6.7%，达到7%，也高于2月的6.2%。如果叠加美元走弱，可谓完美风暴。英镑/美元今天在1.2972构筑新低，交投于140点子的区间内，也形成了看涨吞噬K线。水平阻力位在前下破位1.3157附近，如果攻克，上看50天均线1.3278。今天低点下方有一根2020年11月以来的水平支撑位，落在1.2854，如果攻克，可能下探上述行情的161.8%扩展位1.2796。

来源: Tradingview, Stone X

美债收益率本周在2.81%附近遇阻后回落，今天美元接力调头向下，很多美元货币对因此反其道而行之。请留意美元指数的支撑位，观察美元是否继续下跌。

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan