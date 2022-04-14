美债收益率和美元遇阻双双回落，欧元/美元和英镑/美元趁势反弹- 嘉盛官网

昨天收益率开始下跌，今天美元接力调头向下。

2022/4/14 14:41:00

众所周知美国债券收益率最近大涨，但10年期收益率已遭遇阻力。周图上的阻力落在201812月以来的水平阻力位2.81%，而RSI也进入超买区域。在一度涨至2.836%高点后，收益率业已回撤。

 

来源: Tradingview, Stone X

 

美元以及部分美元货币对和昨天开始下跌的收益率一起回撤。美元指数日图在37日高点到330日低点行情的161.8%扩展位100.50附近遇阻，今天正在尝试构筑看跌吞噬K线，那是由单根K线形成的反转形态，表现在阴线K线的实体吞没前一天的K线实体。支撑位在向上突破37日高点的突破位，即99.42附近。

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

受美元自阻力回落的影响，部分美元指数同样从关键价位回调。欧元/美元止步于37日以来低点1.0805附近，今天在上涨，试图形成自己的看涨吞噬K线。昨天高点之上的阻力位落在1.0945，如果攻克，可以畅通无阻地涨至50天均线1.1115

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

但今天所有美元货币对中走势最引人瞩目的是英镑/美元，其在过去3天一直努力下探，日图跌至2021128日低点到2022113日高点行情的127.2%扩展位兼心理整数支撑关口1.3000，但今天起飞。反弹的主要原因可能是英国3CPI远高于预期的6.7%，达到7%，也高于2月的6.2%。如果叠加美元走弱，可谓完美风暴。英镑/美元今天在1.2972构筑新低，交投于140点子的区间内，也形成了看涨吞噬K线。水平阻力位在前下破位1.3157附近，如果攻克，上看50天均线1.3278。今天低点下方有一根202011月以来的水平支撑位，落在1.2854，如果攻克，可能下探上述行情的161.8%扩展位1.2796

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

美债收益率本周在2.81%附近遇阻后回落，今天美元接力调头向下，很多美元货币对因此反其道而行之。请留意美元指数的支撑位，观察美元是否继续下跌。

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 美元指数 外汇 交易观点 EUR/USD

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

美国经济数低迷导致美元跳水
十月 26, 2022 02:50 上午
    “美联储吹风筒”传消息，加息步伐或会放缓？！
    十月 24, 2022 04:15 上午
      美元与黄金继续反向波动 - 嘉盛官网
      七月 12, 2022 07:03 上午
        CPI年率不降反升，美联储压力陡增 - 嘉盛官网
        六月 13, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。