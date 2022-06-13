CPI年率不降反升，美联储压力陡增 - 嘉盛官网

2022/6/13 14:00:00

美国5CPI年率为8.6%，高于8.3%的预期值和前值，创下198112月以来最高点。在4CPI低于预期的8.5%，回落至8.3%后，很多人本来期待本月看到通胀触顶的信号。然而这样的期待落空了。通胀上升的“元凶”是能源价格和食品价格，其中前者上涨了34.6%，涨幅达到20059月以来之最，后者上涨10.1%，涨幅创下19813月以来之最。不过，剔除通常不稳定的食品与能源价格之后，5月核心CPI年率为6%，低于预期的5.9%和前值6.2%以及3月读数6.5%，也是连续第2个月升幅相较前值收缩，表明通胀囿于食品与能源价格，并未波及经济的其它领域。

CPI年率上升，暗示美联储继续积极紧缩银根的可能性，美元因此得到买盘青睐。美元指数在513日于105.00一线创下200212月以来最高点，随后回撤至50天均线和331日低点到513日高点行情的50%回档位，即101.30附近，之后再度走高，终在今天站上513日高点到530日低点行情的61.8%回档位103.59附近。

美元指数4小时图形成头肩底形态且于昨天站上颈线，该形态的目标为颈线突破位加上头部到颈线的高度，本例中在104.30附近。如上所述，今天价格站上了103.59附近的较短周期行情的61.8%回档位。103.59到头肩底形态突破后的目标之间毫无阻力，直到513日低点形成的水平阻力位104.57附近，以及前高点105.00。如果站于其后，价格可望摸至20029月以来水平阻力位105.41（请看日图）。但请注意RSI超买，表明价格或准备回调。下方第一个支撑位在头肩底形态的颈线所在的103.15附近，然后可能下看水平支撑位102.8369日下影线低点102.15

来源: Tradingview, Stone X

 

构成美元指数57%权重的欧元/美元与美元指数反向波动。该货币对4小时图正在考验513日低点到530日高点行情的61.8%回档位1.0516附近，下方有518日低点以来水平支撑位1.0459513日低点1.0349（距20171月低点只有区区9点子）。请注意4小时图RSI超卖，表明价格或准备回升。上方阻力有今天高点1.0642和长期下降趋势线（请看图示绿色线）所在的1.0735附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

美国5CPI创下198112月以来最高点，给美联储造成加大紧缩银根力度的压力，导致美元上涨、欧元/美元下跌。那么，美联储下周召开政策会议时会屈从于这样的压力吗？让我们拭目以待。

 

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