“美联储吹风筒”传消息，加息步伐或会放缓？！

2022/10/24 15:15:00

上周五上午，美元及债券收益率暴涨。美元指数再度逼近114.00，美国10年期国债收益率上探4.335%，接近20086月以来高点！市场似乎已提前对加息预期做出反应。这都是因为“美联储吹风筒”NickTimiraos释放的信息。

身为华尔街日报首席经济记者，据悉美联储会向他“秘传”消息发布，因此Timiraos的文章有时能影响市场走向。比如6月时，在美联储FOMC会议前的静默期期间，Timiraos发文暗示美联储将加息75个基点。当时市场预期加息50基点。在FOMC会议后的记者招待会上，美联储主席鲍威尔承认曾想向市场传递加息75个基点的信息。今日，Timiraos和《华尔街日报》刊发文章称美联储将再一次加息75个基点，而且可能在12月会议上开始讨论将加息幅度降低至50个基点。

美元指数(DXY)和其他相对货币以及国债收益率走势快速反转。美元指数自高值113.94上升101点子，随后日内回落至112.94附近。值得注意的是，美元指数指数在上述消息传出后，突破三角旗形态。如果今日保持倒锤形态，则可能是假突破，价格或会测试周三形成的低点111.91

来源：Tradingview,StoneX

美债收益走势相似。如果美联储开始放慢加息步伐，美债收益率将放缓走势。此前10年期美债收益率按上升楔形增长，不过预期收益率将跌破这一形态。周四收益率突破上轨是否会是一次假突破？《华尔街日报》发文后，10年期美债收益率走势变动与美元指数指数相似，在冲上新高后快速反转。如果日内保持倒锤形态，国债收益率将回归楔形，测试上升楔形下轨，逼近3.85%。同时值得注意的是，RSI表现与国债收益率相反，表明将出现盘整。

来源：Tradingview,StoneX

美联储向《华尔街日报》“泄露”的消息会是压垮美元和利率的最后一根稻草吗？市场反应大概率会等112日正式会议后才能见分晓，不过交易者会持续观望如果NickTimiraos此前文章真的是美联储放出的消息，那么美联储很可能尽快放缓加息步伐！

 

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