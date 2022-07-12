美元与黄金继续反向波动 - 嘉盛官网

美元指数继续飚升，今天到达2002年10月以来最高点，即108.19附近。有关周三将要发布的CPI读数强劲的预期（极可能夯实FOMC在7月26日-27日加息75个基点的基础），巩固加息预期，推动美元指数不断走高。

美元指数自2021年5月以来有序走高，形成上升通道。在2022年4月，美联储加息速度将快于预期的态势愈发明显。美元指数因此站上通道，短短一个月之内从100附近如离弦之箭涨至105附近。指数之后回落至101.30后上涨，形成上升楔形，预期下破上升楔形。但价格反而在7月6日站上形态上轨，今天延续涨势。上档阻力有水平阻力位，即2002年9月高点109.77，以及2001年9月低点111.31。但请注意，RSI超买，表明价格的突破可能属于假上破。如果指数回到通道内，下档支撑有楔形的上轨趋势线所在的106.65附近、下轨趋势线104.65附近以及6月16日低点103.50。

来源: Tradingview.com, Stone X

请注意上图底部的相关系数。相关系数表露两种交易产品之间的关联情况。美元指数与黄金目前的相关系数为-0.96，非常接近于表明两者完全负相关，即100%的时间里反向波动的-1.00。所以，美元指数朝着一个方向波动时，黄金与之背道而驰。请注意，相关系数只表明波动的方向，并非披露波动的幅度。

在美元指数日图持续上涨之际，现货黄金/美元不断下跌，今天考验7月5日低点，也是2021年9月30日以来最低点1732.32。如果美元指数继续走高，黄金可能下跌。第一支撑位就在下方不远处的2021年9月29日低点1721.72，然后可能下看8月9日以来低点兼三底所在的1679.13。但请注意，黄金价格的RSI超卖（就好像美元指数的RSI超买）。如果黄金（与美元指数）价格反转，上档第一阻力在遥远的1782.51。攻克的话可以摸至7月5日高点兼2020年9月1日以来长期下降趋势线（请看红色线），以及3月8日近期高点以来的下降趋势线1830。

来源: Tradingview.com, Stone X

春分以来美元指数大举走高，同期黄金不断下跌。两者目前的相关系数为-0.96，属于极高的负相关联系。所以，美元指数继续上涨的话，现货黄金/美元可能下跌。

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