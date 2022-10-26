美国经济数低迷导致美元跳水

2022/10/26 13:50:00

市场花了一个小时时间拼凑出美国经济全貌。美东时间上午9点公布的8月标普/凯斯-席勒房价指数显示，房价环比下跌1.6%，高于预期的0.7%20个城市的指数显示8月价格收益同比下降。一小时后，美国咨询商会(CB)消费者信心指数公布10月数据，显示消费者信心跌至102.5，低于预期的106.5，远不及9月的107.8！与此同时，最新区域联储制造业指数也陆续披露。这回是里士满(Richmond)，就其自身而言并不重要，但费城联储制造业指数表现较上周预期疲弱，交易者担忧这一趋势是否会延续。

房价下跌，消费者信心下降，制造业数据缩水，《华尔街日报》散发的消息似乎在市场中酝酿，即美联储将在12月议息会议上讨论放缓加息步伐。市场可能会喜欢从容加息，因此纷纷押注股票，而美元承受抛售压力。

美元指数在四月初时仍不足100，之后进入急速上升通道。926日，指数假突破冲出通道，上探高点114.78，随后回撤落回通道内。自此，指数价格在通道中的对称三角形形态内盘整。然而在1021日，日本央行疑干预外汇市场，抛售美元并买入日圆，而美元指数再度假突破冲出三角形态，随后遭抛压，最终收盘价位于三角形顶点下方。本周周一和周二，美元指数继续走低，目前在200天移动平均线110.71附近试探。

来源：Tradingview, Stone X

4小时图来看，正如上文所述，美元指数正在测试200天移动平均线（见日线图），突破913日低点至928日高点的50%回档位，落在111.22。如果价格持续走低，长期通道下轨将与61.8%回档位将在110.39附近交汇，形成第一个支撑位区间，下一支撑位则在104日低点110.07。第三个支撑位则落在914日低点109.28。然而，如果美元指数坚挺并继续攀升，则第一个阻力位将在1024日低点111.41形成。继续向上，指数可能分别向对称三角形两条轨线上的112.70113.25波动，然后上探113.941021日高点）。

来源：Tradingview, Stone X

美元指数近期抛压是否会持续，导致指数进一步走低？这要看美国本周接下来公布的经济数据表现，包括大量房价数据和核心个人消费支出价格(PCE)指数。不过下周就要召开FOMC会议。美元指数价格或将持续低位，静待美联储声明及其后新闻发布会。

 

相关主题： 交易观点 外汇 美元指数 经济数据

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
    英镑/美元再次跌破1.20
    Fawad Razaqzada
    十二月 20, 2022 04:48 上午
      英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
      Fawad Razaqzada
      十二月 13, 2022 03:48 上午
        Reddit上的热门股票趋势
        Joshua Warner
        十一月 28, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。