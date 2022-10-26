美国经济数低迷导致美元跳水

市场花了一个小时时间拼凑出美国经济全貌。美东时间上午9点公布的8月标普/凯斯-席勒房价指数显示，房价环比下跌1.6%，高于预期的0.7%。20个城市的指数显示8月价格收益同比下降。一小时后，美国咨询商会(CB)消费者信心指数公布10月数据，显示消费者信心跌至102.5，低于预期的106.5，远不及9月的107.8！与此同时，最新区域联储制造业指数也陆续披露。这回是里士满(Richmond)，就其自身而言并不重要，但费城联储制造业指数表现较上周预期疲弱，交易者担忧这一趋势是否会延续。

房价下跌，消费者信心下降，制造业数据缩水，《华尔街日报》散发的消息似乎在市场中酝酿，即美联储将在12月议息会议上讨论放缓加息步伐。市场可能会喜欢从容加息，因此纷纷押注股票，而美元承受抛售压力。

美元指数在四月初时仍不足100，之后进入急速上升通道。9月26日，指数假突破冲出通道，上探高点114.78，随后回撤落回通道内。自此，指数价格在通道中的对称三角形形态内盘整。然而在10月21日，日本央行疑干预外汇市场，抛售美元并买入日圆，而美元指数再度假突破冲出三角形态，随后遭抛压，最终收盘价位于三角形顶点下方。本周周一和周二，美元指数继续走低，目前在200天移动平均线110.71附近试探。

来源：Tradingview, Stone X

从4小时图来看，正如上文所述，美元指数正在测试200天移动平均线（见日线图），突破9月13日低点至9月28日高点的50%回档位，落在111.22。如果价格持续走低，长期通道下轨将与61.8%回档位将在110.39附近交汇，形成第一个支撑位区间，下一支撑位则在10月4日低点110.07。第三个支撑位则落在9月14日低点109.28。然而，如果美元指数坚挺并继续攀升，则第一个阻力位将在10月24日低点111.41形成。继续向上，指数可能分别向对称三角形两条轨线上的112.70和113.25波动，然后上探113.94（10月21日高点）。

来源：Tradingview, Stone X

美元指数近期抛压是否会持续，导致指数进一步走低？这要看美国本周接下来公布的经济数据表现，包括大量房价数据和核心个人消费支出价格(PCE)指数。不过下周就要召开FOMC会议。美元指数价格或将持续低位，静待美联储声明及其后新闻发布会。