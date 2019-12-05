西得州原油扩大涨幅，等待OPEC会议

继前一时段反弹逾4%，加上OPEC+会议于今天开幕，可以说周四的焦点将在原油。周四早盘，西得州原油扩大涨幅。

在OPEC扩大减产幅度的预期之下，以及数据显示上周原油库存大幅减少之后，前一时段油价上涨。但虽然周三反弹4.1%，油价也只是回到一周前的水平。之后，由于美中阶段1贸易协议缺少进展而暴跌。

OPEC会议将讨论什么？

现在的焦点完全在OPEC+会议，成员国正在寻求将当前减产延展到2020年3月之后，而一些成员国支持再减产40万桶，将总日减产增至160万桶。

为什么延展减产？

在当今世界最大产油国美国增产以及巴西、挪威等非OPEC国家的增产据预测将导致供应泛滥的背景下，为防止来年供应过度，OPEC正着眼于进一步减产。我们也不要忘了，供应减少幅度的加大可能提振Aramco的上市发行价。

阻止扩大减产幅度的考虑

但问题在于，OPEC+集团减产不再是影响全球原油价格的可靠手段。考虑到包括俄罗斯在内的该集团仅控制一半不到的全球原油供应，无法通过限制供应迫使油价上涨。这点可能阻止该集团采取扩大减产幅度的措施。

来源: Reuters

需求端，由于美中尚未达成贸易协议，对全球经济来年实力的怀疑可能同样不利于需求。但若美国与中国达成协议，则这种情况可能迅速发生变化。

目前广泛的预期是，减产将持续很长一段时间。但市场没有完全计入更多减产，也对OPEC+是否一致同意减产抱持怀疑态度。

需要关注的价位：

西得州原油5月以来一直交投于一个差不多的区间，即52-61，而8月以来的交投区间为52-59。我们等待大幅站上59以确认上涨趋势，然后可能上攻64。下档支撑位可见于52、50.50。



