西得州原油扩大涨幅，等待OPEC会议

继前一时段反弹逾4%，加上OPEC+会议于今天开幕，可以说周四的焦点将在原油。周四早盘，西得州原油扩大涨幅。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/12/5 17:45:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

继前一时段反弹逾4%，加上OPEC+会议于今天开幕，可以说周四的焦点将在原油。周四早盘，西得州原油扩大涨幅。

在OPEC扩大减产幅度的预期之下，以及数据显示上周原油库存大幅减少之后，前一时段油价上涨。但虽然周三反弹4.1%，油价也只是回到一周前的水平。之后，由于美中阶段1贸易协议缺少进展而暴跌。

OPEC会议将讨论什么？

现在的焦点完全在OPEC+会议，成员国正在寻求将当前减产延展到2020年3月之后，而一些成员国支持再减产40万桶，将总日减产增至160万桶。

为什么延展减产？

在当今世界最大产油国美国增产以及巴西、挪威等非OPEC国家的增产据预测将导致供应泛滥的背景下，为防止来年供应过度，OPEC正着眼于进一步减产。我们也不要忘了，供应减少幅度的加大可能提振Aramco的上市发行价。

阻止扩大减产幅度的考虑

但问题在于，OPEC+集团减产不再是影响全球原油价格的可靠手段。考虑到包括俄罗斯在内的该集团仅控制一半不到的全球原油供应，无法通过限制供应迫使油价上涨。这点可能阻止该集团采取扩大减产幅度的措施。

来源: Reuters

需求端，由于美中尚未达成贸易协议，对全球经济来年实力的怀疑可能同样不利于需求。但若美国与中国达成协议，则这种情况可能迅速发生变化。

目前广泛的预期是，减产将持续很长一段时间。但市场没有完全计入更多减产，也对OPEC+是否一致同意减产抱持怀疑态度。

需要关注的价位：

西得州原油5月以来一直交投于一个差不多的区间，即52-61，而8月以来的交投区间为52-59。我们等待大幅站上59以确认上涨趋势，然后可能上攻64。下档支撑位可见于52、50.50。


相关主题： 原油

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

西得州原油价格逼近对称三角形的顶端：突破在即？- 嘉盛官网
Matt Weller CFA, CMT
四月 6, 2022 05:53 上午
    如果美国大举释出储备原油，是否可以推低油价？- 嘉盛官网
    四月 1, 2022 02:38 上午
      油价大涨的6大理由；美元/匈牙利福林同步走高- 嘉盛官网
      三月 24, 2022 03:31 上午
        OPEC完全指南- 嘉盛官网
        Rebecca Cattlin
        三月 22, 2022 03:22 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。