随着黄金悄然上扬，这些矿商值得关注

随着金价在2020年即将到来之际瞄准1500（甚至更高价位），这里有一些黄金矿业股显示出良好的技术面前景。

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2019/12/24 10:00:00
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随着金价在2020年即将到来之际瞄准1500（甚至更高价位），这里有一些黄金矿业股显示出良好的技术面前景。



纽蒙特矿业（NEM）：以较2018年高点仅低几美分的价格交投，我们正在密切关注纽蒙特矿业上破。自去年11月触及36低点以来，价格走势已构筑清晰看涨趋势，并出现了小幅回调。移动均线排列顺序看涨，呈扇形铺开，在多个时间框架中显示动量上升，10天eMA均线现充当支撑。

40.31上方保持看涨，后市或攻向高点46

  • 若拿下42，则聚焦高点46，若42届时能转为支撑，那很好，但并非必要条件，因为我们在40.31上方保持看涨。

皇家黄金（RGLD）：11月很可能已结束了修正，一根细长的看涨K线自200天均线反弹。还有一点值得注意的是，昨天的收高表明一条成交量高于平均水平环境中的看跌趋势线失效，多头正在夺回控制权。此次收高出现于113上方盘整之后，暗示后市或有低点抬高。

  • 113.13上方维持短线看涨。
  • 若拿下120.66，确认趋势改变，表明该股2020年有望攻入新高。

惠顿贵金属（WPM）：可以肯定地说，今年早些时候所强调的看涨楔形并未如人们所希望的那样奏效。但它也并未落空，但如果要说形态成功，它确实本应已达成目标。尽管如此，该股仍在约28.60附近构筑低点抬高，或即将迎来上破。

  • 27上方看涨。
  • 若拿下28.64 / 29.00，重拾推高，攻向30.90高点。
  • 若下破并收盘重回阻力下方，则发出多头陷阱警告。
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