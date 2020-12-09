欧央行能控制住飙涨的欧元吗?

欧洲央行将于12月10日(星期四)格林威治时间12:45宣布其货币政策。

在克里斯蒂娜•拉加德已于10月会议先行承诺将进一步放松货币政策之后，人们预期日渐高涨。市场广泛预期和计入5000亿欧元量宽购买和极其慷慨地向银行提供贷款。可能还需要进一步的举措才能带来欧元走低。

为何宽松?

鉴于法国和德国等国已实施第二轮全国封锁，进一步放松货币政策的理由十分明显：经济增长在最后一个季度似乎举步维艰。PMI显示制造业表现坚韧，但服务业在本季度已严重萎缩。衡量整个服务业和制造业商业活动的综合PMI自去年9月以来也逐月收缩。

欧央行此前预测第四季度经济季率增长3%，现在看来，这个预测有些过于乐观。料本周数据将大幅下修。不过，近期疫苗研发进展可能带来2021年下半年GDP的上修。

通胀乏力问题一直让欧央行十分头疼，预计未来通胀仍将保持疲弱，而欧元走强只会令通胀进一步恶化。

聚焦欧元强势

尽管欧央行准备放松货币政策，欧元仍在走高，央行可能难以逆转欧元/美元当前升势。事实证明，美元看跌情绪过于强烈。实际上，更大风险在于欧央行新闻发布会可能不及预期，仅发布一份12月以后疲弱的前瞻指引，此情境下，欧元或随之推高。





此次会议召开之际，欧元汇率一直徘徊于32个月高点附近。不过，欧元贸易加权汇率仍交投于2009年峰值一线。强势货币不仅会限制经济增长，还将抑制通货膨胀，此外，在-0.3%的通缩情况下，即使没有强势欧元，欧央行也会采取行动。

超出预期？

如果央行想要拉低欧元，那么高于市场共识的7500亿欧元量化宽松购买，甚至降息都可以达到这个目的。但近期言论显示，欧央行并无此意。

我们不要忘了欧央行鸽派和鹰派之间存在深度分歧，这点可能也会阻止央行超预期兑现承诺。

市场反应

如果市场对欧央行举措感到失望，欧元可能会走高。欧元/美元涨势可能遭遇1.2175阻力位，升穿该价位则看向1.2210。

反之，若拉加德达成目标，成功引入超预期规模措施，短线支撑可见于 1.2080一线50均线和水平支撑，然后是1.20整数价位。