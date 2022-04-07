债券市场强力下挫，标普500指数是否转为看跌？- 嘉盛官网

Brainard表示，资产负债表的收缩工作“最早于5月会议开始快速铺开”，预计收缩速度将“明显快于上一次经济复苏时的速度”。

Brainard的评论发表于3月FOMC会议记录披露之前，并且因为她在FOMC中一向较温和的立场而显得格外有分量。

10年期美债收益率上涨15个基点，至2.55%，单日涨幅为2020年3月以来之最。就在一个月前，10年期美债收益率刚刚触及1.66%的低位。

我们在两周前的文章中指出，圣路易斯联储主席Bullard将当前周期与1994年的周期做比较。当时美联储在一年多的时间里将基准利率从3.25%上调至6%，当时的通胀率只有区区2.50%左右，而现在通胀率高达7.9%。

在上次紧缩银根的周期内，升息叠加收益率上涨令股市一时无法消化而下跌10%，随后进入横盘整理。而距今较近的两次收益率快速上涨同样导致股市下挫，一次是2018年1月，另一次是2018年10月。

在我看来债券市场的抛售（收益率上涨）势头正在加速，即标普500指数的环境正在恶化。

如果标普500指数持续收于200天均线（目前落在4480/75）下方，我们将转为短线看跌，但在那之前也不会轻举妄动。

如果日图有效收于4420/00支撑位下方，可望增强看跌力量，后市或回踩4130/4100支撑位。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2022年4月6日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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