股市大幅转跌 -嘉盛集团官网

股市就是无法守住任何反弹势头

Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师
2022/5/20 16:14:00
Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师

 美国股市周二大幅上涨后，人们可能希望有后续跟进走势。但当前熊市大背景下的狂飙突进往往无法持续。你瞧，市场又一次在大涨后遭遇大跌。

 

这次行情并非由单一因素触发。多个原因，主要是经济放缓和加息关切导致了股市转跌。

 

脱靶

但又有一家美国零售业巨头业绩未达预期，你也可以说是“脱靶”。Target股价开盘下挫25%，创1987年以来最大跌幅。由于成本意外高企，该美国零售企业盈利大幅低于预期。周二，沃尔玛（Walmart）在因通胀压力下调指引后股价暴跌约11%，遭遇35年来最大跌幅。

 

由于存在滞胀风险，零售商困境可能会持续

这些零售企业(别忘了还有亚马逊)股价的暴挫凸显了通胀对行业利润率的侵蚀。还有更重要的一点，消费者的支出能力同样受到挤压，如果他们现在开始勒紧钱袋，零售商受创将更为严重。生产商会把增加的成本转嫁给消费者，这也几乎决定了通胀不会很快得到显著缓解。

 

重点关注标普指数

标普500指数已回吐昨天大部涨幅，若今天收于4000点以下，则将构筑新的利空信号，或导致股指探向年内新低。

 

 

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