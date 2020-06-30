美元指数若上攻98.20/40阻力，或构成沽出机会

我们在之前的文章中都指出过，资产组合调整引发的资金流通常可以造成一个月的最后几个交易日的交易难度增加。而这个月又恰逢季末与财年末交织，令交易形势更加复杂。

2020/6/30 10:40:00
我在过去几天里浏览了多家银行关于股市与外汇市场月末潜在一次性资金流动的研究报告。关于月末或季末资产组合调整引发的资金流是否将主导收益，可以说莫衷一是，而我乐于持币观望，思考后市可能的走势。
基于这样的背景，市场与美元指数下个“重大事件”是定于本周四发布的美国6月就业报告。由于7月4日为美国公众假期，该数据提前一天发布。
由于美国主要市场因为长周末休市、最近新冠病例数增加，再加上大幅度失业后很难准确地对就业数据做出预测，“出人意料”以及新一轮避险情绪推动美元指数一直反弹到周末的可能性似乎相当高。
风险资产过去三周收低，周一开市后强力反弹。我认为7月4日长周末假期后的周一也不会有任何不同之处，并可能构成做空美元指数的机会。
从下图可以看出，美元指数从5月中旬的100.56高点下跌到6月10日低点95.72的这波跌势具有推动浪的特征，而从95.72低点以来的反弹似乎是不完全的三浪“abc”修正。
美元指数如果上攻波浪等高目标与200天均线构成的阻力位98.20/40区域，届时可能出现抛压信号。在那里，我将寻找沽出美元指数的机会，以期回踩并下破95.72低点。

Why we would like to sell the big dollar for 4th of July

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年6月30日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

相关主题： 美元指数 美元 外汇

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

美国经济数低迷导致美元跳水
十月 26, 2022 02:50 上午
    “美联储吹风筒”传消息，加息步伐或会放缓？！
    十月 24, 2022 04:15 上午
      美元与黄金继续反向波动 - 嘉盛官网
      七月 12, 2022 07:03 上午
        CPI年率不降反升，美联储压力陡增 - 嘉盛官网
        六月 13, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。