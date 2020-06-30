美元指数若上攻98.20/40阻力，或构成沽出机会





我在过去几天里浏览了多家银行关于股市与外汇市场月末潜在一次性资金流动的研究报告。关于月末或季末资产组合调整引发的资金流是否将主导收益，可以说莫衷一是，而我乐于持币观望，思考后市可能的走势。基于这样的背景，市场与美元指数下个“重大事件”是定于本周四发布的美国6月就业报告。由于7月4日为美国公众假期，该数据提前一天发布。由于美国主要市场因为长周末休市、最近新冠病例数增加，再加上大幅度失业后很难准确地对就业数据做出预测，“出人意料”以及新一轮避险情绪推动美元指数一直反弹到周末的可能性似乎相当高。风险资产过去三周收低，周一开市后强力反弹。我认为7月4日长周末假期后的周一也不会有任何不同之处，并可能构成做空美元指数的机会。从下图可以看出，美元指数从5月中旬的100.56高点下跌到6月10日低点95.72的这波跌势具有推动浪的特征，而从95.72低点以来的反弹似乎是不完全的三浪“abc”修正。美元指数如果上攻波浪等高目标与200天均线构成的阻力位98.20/40区域，届时可能出现抛压信号。在那里，我将寻找沽出美元指数的机会，以期回踩并下破95.72低点。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年6月30日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。