疫情下银行股暴跌的深层次原因

旅行旅游股急跌很容易理解，因为新冠病毒对经济的抑制作用上升。而科技股下跌的原因在于供应链遭遇严重破坏，贵金属矿业股不顾周围的股市暴跌而经历稳健上涨的时段也不难解释。

那么银行股是怎么回事？Euro Stoxx银行指数自新冠疫情爆发以来暴跌24%，跌幅大于整体市场。银行与疫情之间的联系可能不如Dettol销量的增加以及Rickett Benckiser的上涨那么显而易见。

假设欧洲央行货币政策没有重大调整

美联储降息50个基点，但欧洲央行显然没有资格做出同样的决策。欧洲央行于下周召开货币政策会议，说它“弹药”不足都不为过。那么，假设欧元区货币政策没有重大调整，还有其它负面因素需要考虑：

坏账攀升 – 经济增长的放慢可能增加不良贷款的数量。疫情据预测不会是个长期问题，但对于业已承压的企业来说，需求加上可能有毒的供应需求冲击或许成为压倒骆驼的最后一根稻草。

投资银行营收下降 – 这次疫情很可能造成最优交易外的所有交易取消。随着发病人数增加导致工作人员可能减少，所有级别的工作将进行优化。

利息收入已经遭挤压 – 投资者涌入债券市场避险，推动德国10年期债券殖利率创下-0.74%的历史低点。对于业已承压的利润，债券殖利率的下滑将增添其压力。

CAC指数中，表现最差的股票一直是Credit Agricole、BNP Paribas和Société Generale。相比2020年近期创下的高点，意大利的Banco BPM下挫23%，而Deutsche Bank跌34%。