CBA 2022财年半年报前瞻及其对股价的影响- 嘉盛集团官网

澳大利亚联邦银行（CBA）是澳大利亚最大的银行，提供多种金融服务，包括零售、商业、机构金融、基金管理、保险、投资和经纪服务。CBA 定于2月9日公布半年度财报。

2022/2/4 16:58:00

2021财年全年，澳大利亚经济强力延续自新冠疫情中复苏的势头。在这样的背景下，CBA当年实现盈利86.53亿澳元，增长19.8%。强劲的资产负债表支持该银行宣布每股派发2.00澳元全额免税股息，全年股利分配因此达到每股3.50澳元。

对投资者而言，好消息不止于此。CBA还宣布场外回购60亿澳元股票，此举被认为是归还抗疫期间积累的剩余资本效用最高也最合适的方式。

2021年财年结束以来，澳大利亚经济先后遭到Delta变异病毒造成新南威尔士州、维多利亚州和首都领地封锁、12月中旬Omicron变异病毒爆发的冲击。

鉴于加息前景，抵押贷款借款人在确定性的驱动下一直选用固定利率贷款。对于抵押贷款商而言，固定利率贷款的利润少于可变利率贷款的利润。

再加上大银行与其它抵押贷款商之间竞争激烈，CBA2022财年的净息差料自2.03%收窄至1.87%

CBA的交易价格历来高于其竞争对手，目前市盈率为20，高于行业平均水平18。虽然CBA的股利回报率较低，为3.73%

之所以高于同行，是基于这样的信念，即CBA的股东忠诚度更高、管理水平更高、重视投资，以及拥有卓越的分销特许权。

市场的主流观点是，CBA将报告2022财年盈利91.11亿澳元（净利润），每股派息总额为3.81澳元，总体股息率约为4%

 

CBA股价图表

CBA股价目前报在93.93，比年初价格低7%，比2021年高点110.19低超14%

如果突破92.30附近的支撑位，股价或扩大下修，目标波浪等高支撑位85.00附近，那是考虑做多的首选价位。

 

来源： Tradingview。文中提到的数字截至202222日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

 

 

 

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