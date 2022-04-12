高盛一季度财报前瞻及对股价的影响- 嘉盛官网

高盛公布一季度财报的时间

高盛（Goldman Sachs）定于周四（4月14日）美国盘前市场发布一季度财报。

高盛一季度财报前瞻

得益于疫情期间计提的贷款损失准备的转回，高盛2021年实现了创记录的营收与盈利，也斩获了2008年金融危机以来最高股权收益率。而其投资银行部门的营收因当年并购活动和新公司上市活动频繁而创下记录，全球市场部门从股市、固定收益市场、货币对交易市场和大宗商品市场的震荡中获利颇丰，资产管理部门和消费者与财富管理部门的营收同样创下记录。

在去年空前的繁荣之后业务进入常态，给2022年造成极高的比较门槛。华尔街预测高盛报告一季度净营收减少33.4%，至118亿美元；稀释后EPS自去年同期的18.60腰斩有余，至8.95美元。

一季度唯有消费者与财富管理部门可能报告营收增加，预计年率增长16.2%，至20.1亿美元，而税前利润预计增长一倍以上。之所以如此，部分原因在于该部门去年表现并没有像其它部门那样令人惊艳，而且获得消费者银行和财富管理部门营收强劲增长两位数的双重驱动。

与此同时，投资银行部门一季度营收预计锐减三分之一左右，尽管高盛表示，2021年末大宗业务同比“显著增加”，暗示该部门今年有望保持一定的增长势头。其它方面，全球市场部门可能报告下降23.5%，资产管理部门营收预计史无前例地减少逾70%。所以，这三个部门的税前利润可能遭遇两位数的下降幅度。

值得注意的是，高盛在周一宣布已完成对NN Investment Partners金额为17亿美元的收购，可以开始将该业务整合到欧洲资产管理部门的进程。

标普500指数年初以来跌逾6%，而美国银行业遭遇的打击更甚，其中高盛股价跌幅超过18%。该行业今年的境遇好坏参半。好的方面有通胀飚升、利率上调以及对贷款强力增长的预期和消费者支出水平不俗，坏的方面则有成本全面上升、对经济前景担忧深重 – 包括方方面面，比如当前乌克兰危机对全球市场的影响，又比如美联储加息并开始量化紧缩造成经济衰退的威胁。市场综合考量后目前预计高盛预计2022年营收与盈利锐减，主流预期值是年度营收减少20.2%、EPS暴跌35%。

高盛在创下记录后着力于继续提高员工福利并增加技术与专业服务方面的支出，2021年四季度的运营总支出年率飚升逾23%，至73亿美元，远高于预期。一季度成本预计保持在74亿美元的高位，但得益于薪酬成本锐减和交易相关费用下降，这个数字相比去年同期减少近22%。

高盛股价后市展望

2022年年初以来高盛股价不断承压下挫，跌幅超过18%。最新一轮跌势始于上月底，上周五斩获近一个月内最大单日涨幅也未改其颓势。

股价在上周创下逾一年最低点308.20，该位在2021年年初也构成支撑与阻力位，应可被视为后市第一支撑位。但若失守，股价或开始下探286支撑位。RSI仍处于看跌区域内，并且成交量在上月下降后于过去5天恢复到100天均值的水平，强化了当前趋势正在加速的观点。

而上档方面，过去三个月50天均线（仍低于100天和200天均线）一直压制股价，第一个关键阻力在342。如果可以攻克，股价有望开始上攻2月高点350和100天均线362。

值得注意的是，29家经纪商都认为高盛股价可望在未来一年创下历史新高429，该位略高于11月创下的上个历史高点。

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