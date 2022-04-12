摩根士丹利一季度财报前瞻以及股价后市展望- 嘉盛官网

摩根士丹利一季度财报发布时间

摩根士丹利（Morgan Stanley）定于周四（4月14日）美国盘前市场公布2022年一季度财报。

这比摩根大通财报发布时间（周三）晚一天，和其它主要银行，比如富国银行、高盛、花旗集团和美国银行的发布时间一致。

摩根士丹利一季度财报前瞻

受益于主要业务悉数强力成长，摩根士丹利2021年实现创记录的净营收和强劲的盈利增长。疫情期间计提的贷款损失准备的转回利好整个行业。与此同时，摩根士丹利投资银行部门和权益部门的营收双双创下历史新高，财富管理部门受益于创记录的资产管理相关费用流入和收购E*TRADE金融公司后交易营收的激增，投资管理部门营收在收购Eaton Vance Corp后几乎翻倍。

这就给2022年设置了高比较门槛。华尔街预测摩根士丹利将报告，一季度净营收年率下降9.3%，至143亿美元；基础EPS下滑14%，至1.91美元。

分析师目前预计，投资银行收入减少给营业收入带来压力，也相信今年股票与债券价格下跌将不利于财富管理部门的营收运转率。值得注意的是，摩根士丹利的股票业务一年前因Archegos危机遭受亏损，相比之下今年好转的门槛不高。

摩根士丹利四季度表现优于对手的一个核心领域在成本。部分因为人工成本创下记录后继续飚升，去年整个行业的成本开始增加。但摩根士丹利四季度的人工成本年率基本保持不变，其它支出的增长速度也低于竞争对手，并且一季度有望延续这样的趋势。据分析师预测，摩根士丹利一季度人工成本同比下降8.7%，至62亿美元。

这也是摩根士丹利声称今后有形资产回报率(ROTE)目标从之前的17%至少上调至20%的原因之一。该行去年实现这样的盈利水平，达到了19.8%。但分析师认为今年要到下半年才会实现目标，原因在于利率上升。华尔街预测一季度ROTE为17.7%，二季度ROTE为19.7%。

投资者将热切关注摩根士丹利对未来不确定经济前景的看法。摩根士丹利与其竞争对手今年都将自利率上升中获益，但前景依然笼罩于无数的阴影之中。美联储为了对抗累积通胀压力会加息，但乌克兰冲突、供应链不畅和成本上升都不利于银行业前景。投资者也希望知道摩根士丹利有关新增业务整合的情况。

市场目前预期摩根士丹利2022年全年净营收下降3.8%，EPS跌逾11%。这与2021年的情形大相径庭，但远好于相比华尔街对其竞争对手摩根大通、高盛、富国银行和花旗集团的预测。也就是说，摩根士丹利2022年的表现有望优于竞争对手。

摩根士丹利股价展望

摩根士丹利股价在2022年2月创下109.73的历史新高，但此后大幅下挫，今天交易价格逼近84，跌幅超过22%。

上周股价触及11个月收盘低点83，后于周五回升。现在83构成支撑，如果失守，可能打开跌至一年前到达的关键价位81.40的大门。股价上周盘中短暂触及该位，如果后市攻克，可能跌至77下方，所以具有更重大的意义。

上月底最新一轮下跌趋势启动时，100天均线跌穿200天均线，并且此后两者差距越来越大。与此同时，50天均线在两者下方扩大下行。RSI也在最近几周深入看跌区域，而成交量基本保持稳定。

股价在上周晚些时候自11月低点上涨，表明多头已开始回归。如果守住当前支撑并华丽转身，股价有望快速反击50天均线所在的93.50，然后上看3月高点95、100天均线96.50和200天均线98。值得注意的是，29家经纪商极度看涨摩根士丹利，相信未来12个月相较当前价格拥有超过30%的上涨空间，平均目标股价在109.78 – 就在2月创下的盘中历史高点上方不远处。

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan