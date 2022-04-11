摩根大通一季度财报前瞻及对股价的影响- 嘉盛官网

摩根大通2022年一季度财报发布时间

摩根大通（JPMorgan）定于周三(4月13日)美国盘前市场发布一季度财报。

那将是第一份美国银行巨头财报，也拉开新的财报季大幕。富国银行（Wells Fargo）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛（Goldman Sachs）、花旗集团（Citigroup）和美国银行（US Bancorp）都定于周四（4月14日）盘前市场披露一季度财报。

摩根大通2022年一季度财报前瞻

疫情艰难时期计提的大量贷款损失准备在2021年转回，并且投资部门自活跃的市场交易中斩获不俗的回报，使得美国银行业当年的营收创下记录且盈利颇丰。

但2022年前景面临一系列威胁。该行首席执行官上周刚刚发布了备受瞩目的年度致股东信，警告银行业“处处都是危机”，从不确定的经济前景，到狂热的通胀，再到俄罗斯入侵乌克兰引发的全球危机。

这首次披露了乌克兰危机带来的成本，信中言明摩根大通“并不担心对俄罗斯的直接风险敞口”的同时警告，预计危机久而久之将造成10亿美元左右的亏损。一季度财报可能首次揭露这种影响的狰狞面目。

而2021年的出色表现更是令今年陷于高起点比较的困境中。比如，摩根大通去年斩获的480亿美元利润中有超过90亿美元来自贷款损失准备的转回。今年可能继续转回，但金额无论如何达不到相近的水平。

美国银行业面临的好的一面是不断增加的通胀压力 – 目前处于40年高点8%左右，远高于美联储设置的目标2% - 应可促使美联储今年多次加息，继而提振贷款与抵押贷款等业务的利润空间。美联储上月自2018年以来首次加息，并且预计今后继续加息。这将帮助抵消贷款损失准备金转回金额减少与资本市场交易趋于常态带来的负面影响。

摩根大通首席执行官曾表示，支持美联储在疫情期间为保护经济而推出的大胆举措，但财政支出与量化宽松“很可能过度且持续时间过长”。

他在致股东信中说：“我并不庆幸美联储接下来必须要做的事：经济复苏势头越好，利率就越高（我相信利率水平可能远高于市场预期），而且量化紧缩力度越大。美联储需要打破每次固定加息25个基点的固有认知，更加关注实时经济数据与事件，不要因循守旧。”

美国银行业期待利率上调的同时也存在一个巨大的问号，那就是其如何控制成本并保护盈利能力。目前成本增速远高于收入增速，所以分析师认为摩根大通一季度股权收益率（ROE）接近于12.1%，低于2021年四季度实现的16%，也远低于去年同期的23%；有形普通股回报率(ROTCE)预计自去年同期的29%下降至14.6%。

而在摩根大通同样加大科技投资、拓展英国零售银行业务之际成本增加的事实加剧了上述情况。该行2022年投资支出将飚升30%，至150亿美元左右。考虑到该行曾透露今年甚至明年可能无法完成中期ROE目标，大举投资的决策引起投资者的争议。曾有传股东不喜支出计划含糊不清，或迫使该行在本周公布财报时披露更多信息。但也有观点认为，投资者或得等到5月23日的投资者日才能知晓更多信息。

华尔街预测摩根大通将报告一季度管理营收同比减少6.1%，至311亿美元；EPS同比跌逾39%，自4.5美元降至2.73美元。

摩根大通股价后市展望

摩根大通股价因公司各项创记录数字而于2021年跃升至历史新高，但过去三个月始终承压下挫，1月中旬以来下跌了22%。

在本月启动的最新一轮下跌趋势中，摩根大通股价可能继续下跌，看向14个月收盘低点128，要避免打开下探2020年底阻力124的空间，则需守住128。

RSI牢牢陷于看跌区域，表明股价可能继续承压下挫，而过去5天成交量相较10天均值有所增加，支持了这种可能性。一个月前100天简单移动均线跌破200天均线，而且50天均线向下扩大与前两者的距离。

上档方面，目前落于142的50天均线也在3月高点处，证实为过去5个月的上限，期间只是短暂地站于其上。股价在4月强力下破50天均线，一旦当前的下跌趋势开始反转，就有可能反击该位。为增强信心并上攻100天均线151、200天均线156（也是2月高点），首先需要上破50天均线。

经纪商继续看涨摩根大通股价，目前有29家经纪商平均给出买入的评级，认为目标股价在167 – 暗示按当前股价计算，未来1年有超过27%的上涨空间，后市有望反击2022年高点。

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan