为何澳元在9月小型风暴期间不为所动





基于支持这种相关性的有力证据，认为上述说法反过来应同样成立的理由也很充分，即若美国股市下跌，澳元/美元也应该下跌。然而，如下图所示，澳元/美元仅低于周期高点1.5%，基本忽略了本月标普7.5%的跌幅。自今年较早的价格走势进行简单推断，澳元/美元理论上应该下跌150点，探入0.7150附近。不仅澳元/美元无视了标普500指数9月跌势，国际货币基金组织(IMM)上周末发布的头寸数据显示，投机账户现有澳元/美元多仓规模自10.9万合约增至28.6万合约数。在探寻这种情况发生的原因时，需记住一点，澳大利亚最重要出口品-铁矿石的价格仍然坚挺，交投于每吨120美元上方。受伦敦金属交易所(LME)铜库存骤降至2005年以来最低水平的支撑，澳大利亚另一项重要出口品-铜目前正处在两年高位一线。澳大利亚9月其他经济数据表现远优于预期，其中包括了强劲的消费者和商业信心数据及上周公布的8月就业报告。澳大利亚联邦银行(CBA)的经济学家团队今天上午上调了澳大利亚GDP预测，以反映出数据的改善。2020年第三季度GDP预测自0%上调至+2.0%，预计2020年GDP下降3.3%，而之前的预测为-4.3%。从技术面来看，自0.7415高点以来的修正现在进入第十周，目前的修正幅度不算明显。如果澳元/美元守在0.7250/30附近趋势线支撑位上方，上升趋势完好，再次测试0.7414高点的可能性继续保持，然后有望攻向0.7500一线。不过，若下破支撑位0.7250/40，将预示着汇价或再度测试近期低点0.7192，然后是0.7130，并可能探入0.7075/65。





来源：Tradingview。上述数据截止到2020年9月21日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

