富国银行四季度财报前瞻及股价后市展望- 嘉盛集团官网

富国银行（Wells Fargo）股价自疫情爆发以来表现不佳，但2022年有可能脱颖而出吗？

Josh Warner
作者： 市场分析师
2022/1/13 14:21:00
Josh Warner
作者： 市场分析师

富国银行四季度财报发布时间

该银行将在周五（114日）盘前市场公布四季度财报。

 

富国银行四季度财报前瞻：财报的注意事项

富国银行自疫情爆发以来表现一直落后于对手，但本周将要公布的财报可能显示其年度营收实现三年中首次增长。受到各银行纷纷实现创记录利润的推动，道琼斯美国银行指数2021年相较疫情爆发之初上涨近20%，但富国银行仅斩获区区2.2%的涨幅。

富国银行此前在经营过程中爆出系列丑闻和失败，从向消费者多收费到账面上存在数百万个假账户，等等。美联储因此在2018年下令限制其净资产规模的上限，即不许资产负债表大于20171.95万亿美元的水平。这意味着该行贷出资金与投资的能力和增长空间有限，行业地位因此一落千丈。

而富国银行的业务风格相比竞争对手较为传统，集中于借贷业务，少有涉足投资银行与交易业务，丧失了在并购行业交易业务量井喷时取得丰厚利润的竞争能力，也没能从震荡的市况中获益。

雪上加霜的是，此时银行业正在应对成本的上升。来自精通数字技术的金融科技公司的强力挑战，迫使银行业扩大支出用以吸引人才并投资于数字化业务。

不过，富国银行2022年的开局不错，年初至今反弹了10.5%，原因是投资者预期其盈利稳健，认为管理层终于能够带领公司摆脱困境，以及美联储可能很快取消对其净资产规模上限的限令。另外，如果美联储今年加息，传统借贷业务占比极重的富国银行有望成为最大的受益者之一。所以，市场看好富国银行2022年的前景。

华尔街预测富国银行四季度营收增长4.9%，从去年同期的179.3亿美元上升至188.1亿美元；稀释后每股收益从去年同期的0.64美元跃升至1.12美元，增幅超过75%

而疫情期间为潜在不良贷款计提的10亿美元左右的贷款损失准备转回，有望带来5亿美元左右的净利润，同样有可能助益盈利。该行在三季度转回了17亿美元的贷款损失准备。

该行衡量银行业盈利能力的指标净息差料为2.04%，环比上升1个基点，但低于去年同期水平。

 

富国银行股价后市展望

富国银行股价近期站上在2019年和2018年后半段均构成阻力的55大关，只要守住该位，就有可能上看在整个2018年三季度构成关键阻力的59.50

而如果盈利或前景不如人意，股价可能下探50天简单移动均线所在的50RSI已经进入超买区域，表明股价在取得更多成绩之前可能先行短暂地下跌。

2022年年初以来成交量相比2021年四季度的平均水平明显放大，可能照惯例在财报发布前后飚升。

(来源: Eikon)

 

 

 

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