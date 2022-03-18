腾讯音乐四季度财报前瞻及股价后市展望- 嘉盛官网

腾讯音乐公布2021年四季度财报的时间

腾讯音乐娱乐集团（Tencent Music Entertainment Group，简称腾讯音乐）将在周一（3月21日）美国盘后市场公布2021年四季度与全年财报。

腾讯音乐四季度财报前瞻

腾讯音乐的主导业务是在线音乐流媒体平台，但也基于音乐直播、线上演出和视频与在线K歌等广泛服务打造以点赞、关注和分享为特征的社交功能。

华尔街预测，腾讯音乐的成本与投资增速超过销售额增速，导致四季度营收同比减少8.6%，至76.2亿元人民币；净利润锐减逾53%，至5.614亿元人民币。

分析师预测，腾讯音乐继续吸引用户购买其利润率较低的订阅业务，2021年底拥有7630万在线音乐付费用户，高于截至9月的7120万。

在线音乐月度活跃用户预计为6.27亿，低于三季度的6.36亿，但同比增长0.8%。社交娱乐月度活跃用户预计同比下降10%，至2.005亿，这将明显少于三季度的2.05亿。

国内监管层对科技和数字产业进行整顿，加上社交领域竞争加剧，令腾讯音乐2020年以来的用户数增长持续承压。监管整顿措施包括责令腾讯音乐解除之前与主要音乐品牌达成的独家授权协议，并对直播平台落实新的规则。此外，尽管腾讯音乐拥有国内最受欢迎的三个音乐流媒体应用程序，但面临着字节跳动、小米、百度和阿里巴巴等公司的激烈竞争，对用户的争夺战加剧。以下是根据Statista的数据，截至2021年11月，中国最大的音乐流媒体应用程序的概览：

平台 所有方 月度活跃用户(单位：百万) 酷狗音乐 腾讯音乐 299.4 QQ 音乐 腾讯音乐 271 酷我音乐 腾讯音乐 145.8 咪咕音乐 中国移动 99.7 网易云音乐 网易 84.8 MIUI 音乐 小米 18.6 音悦台 音悦台 11.5 虾米音乐 阿里巴巴 9.9 千千音乐 百度 5.2

这些因素削弱了腾讯音乐的定价能力。预计该公司四季度在线音乐每付费用户的平均营收仅为8.55元人民币，为有史以来的最低价格。

腾讯音乐正着手改善其平台上的音乐内容，优化变现方式。例如，该公司为有抱负的艺术家定制推出腾讯音乐人开放平台；升级了QQ音乐和酷狗音乐等平台的视频和社交功能；充实了长音频的内容，帮助吸引不同类型的用户；与其最大股东腾讯拥有的各种平台，比如微信、腾讯游戏和腾讯视频，合作交叉销售其音乐服务。

腾讯音乐拥有无可匹敌的市场领导地位，并且与腾讯联系紧密，未来应该能够保持领先地位。但是为发展其订阅业务、改善与艺术家的关系以及推出播客等新产品而做出的巨额投资，可能不利于未来的盈利能力。

本周在美中概股反弹，腾讯音乐也是其中之一。面对中概股最近的暴跌，中国政府承诺支持金融市场和海外上市。这样的干预一定程度消除了数字产业的核心不确定性。曾有分析师表示，国内对科技行业的监管整顿可能持续数年，但中国政府现已承诺将很快明晰审查界限。市场也认为中国和美国即将就合适的审计程序和双方都满意的新规则达成协议，这降低中国企业被迫放弃在美上市的威胁。

腾讯音乐股价后市展望

该公司股价不断走低，过去一年里市值蒸发逾80%，本周初创下2.95美元的历史新低。此后，股价在中国政府的支持性表态作用下跳空上涨并逼近4.63美元，而2.95也变成底部。

股价昨天的快速上涨带动RSI摆脱超卖区域，日成交量创下近一年最高。这支持这样的观点，即随着部分主要不确定性消除，股价能够再上台阶。

然而，在政府披露详细计划之前，腾讯音乐的股价可能继续震荡。要避免创下历史新低点，必须守住2.95美元的底部。如果保持跳空上涨后的动能，有望迅速夺回50天移动均线所在的5.70美元的和100天移动均线所在的6.50美元。考虑到该公司股价的大部分下行压力来自国内的监管压力及经济不确定性，如果可以证实政府行动有效，股价有望迅速收复过去一年的大片失地，甚至可以期待上看200天移动均线所在的8.59美元。22家经纪公司持同样的看法，认为该股的平均目标价格为9.43美元。也就是说，股价在未来一年里有机会自当前价位上涨一倍以上。

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