劳斯莱斯财报预览：股价接下来怎么走？

劳斯莱斯下份财报发布时间

劳斯莱斯计划在12月9日周四上午发布截至2021年11月底的11个月交易更新，同时还将就今年余下时间提供业绩展望。

劳斯莱斯财报预期

随着航空业开始复苏及疫情管控放松，劳斯莱斯自上半年结束以来的业绩应有所改善,但年底将至，加之新欧米克隆变种病毒对经济复苏的威胁萦绕，未来展望才是本次财报关注焦点。

劳斯莱斯：全年预期

劳斯莱斯将在财报发布时提供最新的全年展望。

自由现金流是需重点留意的关键指标。劳斯莱斯疫情期间烧钱规模庞大，据报告，今年前六个月资金流出额为11.7亿英镑。该公司表示，将在下半年某个时间点开始产生正值自由现金流，但这将不足以填平今年余下时间的资金流出。因此，劳斯莱斯已预测其年度资金流出将在20亿至42亿英镑之间，这个宽泛区间为公司提供了很大的收紧空间。

根据路透社(Reuters)和彭博社(Bloomberg)主流数据，分析师对劳斯莱斯的财报预期如下表。值得注意的是，分析师们预测自由现金流将朝着指引范围向好的方向发展，劳斯莱斯在经历去年疫情导致严重亏损后可以实现小规模利润:

(单位：百万英镑) 2020财年 2021年财年 基本营收 11,763 11,754 基本营业利润 (1,972) 412.4 报告税前利润 (2,910) 51.3 调整后每股收益 (便士) (66.78) (0.78) 报告每股收益(便士) (52.95) (0.09) 自由现金流 (4,185) (2,018)

劳斯莱斯没有2024年之前的到期债务，这也为它提供了再度创造现金流的空间和时间。此外，该公司截至 6月底仍拥有约75亿英镑的流动性，其中包括30亿英镑现金，意味着它具备了抗击新一轮风暴所需资源。要加强现金流，劳斯莱斯的首要任务是巩固资产负债表以提振其投资级信用评级，然后进行投资后再考虑将剩余现金返还投资者。重要的是，劳斯莱斯去年筹资50亿英镑来帮助支撑资产负债表，其中包括通过配股自投资者处筹集的20亿英镑。

劳斯莱斯各业务部门业绩预期

下表为分析师对该公司三个核心部门的全年预期，以及2020年历史业绩

基本营收(单位：百万营收) 2020财年 2021财年 民用航空 5,089 5,132.9 国防 3,366 3,389.8 电力系统 2,745 2,952.1 基本营业利润 2020财年 2021财年 民用航空 (2,574) (128.9) 国防 448 455.7 电力系统 178 272.2

劳斯莱斯的核心业务是为商用飞机提供发动机并收取维护费用，这意味着其很大一部分收入取决于飞机空中飞行时间。由于过去两年中的旅行限制桎梏了航空公司发展，这部分业务因疫情受到重创。其大型发动机上半年预订的飞行小时数仅相当于疫情前水平的43%。重要的是，劳斯莱斯预计将在12个月内实现7.5亿英镑自由现金流(不包括资产处置)，飞行小时将恢复到疫情前水平的80%。该公司最初预计将在2022年底之前实现这一目标，但于今年早前警告称，由于该行业的复苏不平衡且不可预测，可能还需要更长时间。

尽管近几个月来随着疫情限制措施放松，航空业已经开始迎来复苏，但欧米克隆变种的出现为前景注入新的不确定性，并进一步阻碍了旅游业回暖进程。分析人士因此认为,其民用航空部门营收将较去年温和增长,不过随着劳斯莱斯努力提高业务效率并在2022年底前完成9000裁员中的大部分，亏损规模将得到显著改善。欧米克隆变种病毒对旅游业和劳斯莱斯前景的影响将是本周重点关注。

与此同时，预计其国防部门今年营收将略有改善，但利润将有所下降。该公司表示，下半年较上半年更为艰难，但预计订单量覆盖了2022年营收预期的70%。

其规模最小的电力系统业务部门预计将在今年实现最大营收和利润增长。劳斯莱斯表示，其终端市场2021年底前将基本复苏，到2022年，营收将恢复到疫情前水平。

劳斯莱斯：资产处置

劳斯莱斯目前正通过剥离非核心业务来调整其投资组合，目标是降低公司资本密集度，并在“2022年初”产生至少20亿英镑收益。此外，迄今业务重组已完成8000人次裁员，预计2021年还将节省10亿英镑成本。该公司计划2022年底前再裁减1000个职位，从而再节省3亿英镑成本。

自2021年上半年最近一次更新以来，劳斯莱斯已完成其民用核能控制业务的出售，同意以1.89亿英镑出售其在AirTanker控股公司的权益，并就以17亿欧元出售ITP Aero达成协议，其大部分目标收益将在2022年上半年该交易完成时实现。

劳斯莱斯:核能愿景

在大部分业务因受疫情影响仍然低迷的背景下，劳斯莱斯已开始拓展电气和小型模块化核反应堆等新领域，希望这些业务能为公司带来新的增长。

该公司11月宣布，它已经与BNF Resources和Exelon Energy建立劳斯莱斯小型模块化反应堆伙伴业务，将在三年内投资约1.95亿英镑，并因此获得2.1亿英镑的政府融资。该公司成立的目的是“提供低成本、可部署、可扩展和可投资的新核电站项目”。这三家公司计划寻求更多资金，但目前正在推进一些帮助英国提高能源发电能力，同时实现清洁能源和气候变化目标的小型核反应堆建造计划。他们还希望其他国家也能采用这项技术。

该技术新领域可以较传统核电站更快捷经济地扩容核电能力。该公司希望大部分的建造工作可于工厂完成后在选定地址便捷组装，通过增设小型反应堆来扩大产能。

目前来看，因为预计本世纪30年代初前其首家工厂不会连入英国电网，这个烧钱的过程非常缓慢。尽管如此，投资者仍希望看到劳斯莱斯在相关运营和融资方面已取得进展。

劳斯莱斯：券商推荐情况

各大券商对劳斯莱斯未来12个月的前景看法不一。在覆盖该股的17家券商中，有3家将其评级为“强力买入”，2家评级为“买入”，7家评级为“持有”，3家评级为“卖出”，2家评级为“强力卖出”。总体平均评级为持有，目标股价121.44便士，较当前股价低3%左右。

劳斯莱斯股价接下来怎么走?

劳斯莱斯股价11月初在150便士二次受阻后探入116便士。

股价已自六周低点116便士重回100均线之上。但反弹迄今封顶于3月18日高点129便士。

RSI支持进一步走跌，再结合流星线，表明该股后市或有进一步下挫。

卖盘将等待股价下破100均线124便士来打消近期上升趋势。若失守116便士，卖盘得势。

与此同时，买家则希望股价上穿129便士和131便士(10月低点)，然后上看50均线137便士。

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