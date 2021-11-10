PayPal第三季度财报预览：股价接下来怎么走？

PayPal正在向“先买后付”以及加密货币等快速增长市场大举扩张，但这些动作是否为第三季度保持增长势头提供了必要的催化剂?

PayPal何时第三季度财报发布时间

PayPal将于11月8日周一发布第三季度财报。

PayPal第三季度财报预期

PayPal在不断吸引新用户的同时，也在刺激其超4.03亿的用户群更多地消费支出，市场预计该公司下波财报仍能斩获强劲业绩。

尽管与2020年相比，PayPal面临更为严峻的挑战，但该公司今年营收目标仍为两位数强劲增长。随着2020年商业环境转向线上，封锁带动了在线支付的蓬勃发展，显示出PayPal市场领先的优势地位及保持增长的空间巨大。

第二季度支付总额同比增长40.3%，达到3110亿美元。分析师认为，第三季度支付总额将进一步增长，达到创纪录的3136亿美元，较去年同期增长41.5%。

分析师预计，PayPal第三季度将净新增活跃账户1330万，高于第二季度的1140万。2020年第三季度新增客户2130万，与去年的需求激增相比，PayPal客户增长速度明显放缓。

PayPal表示，其目标为支付额增长33%-35%，全年增加5200万至5500万净活跃账户。

华尔街预计第二季度净营收62.3亿美元，与上一季度持平，处在Paypal指引上限，高于去年同期的54.5亿美元。GAAP每股收益预计为0.72美元，高于指引的0.68美元，上年同期0.86美元，调整后每股收益持平于1.07美元。

PayPal上个季度上调全年业绩预期，以固定汇率计算净营收目标为增长20%至257.5亿美元。预计GAAP每股收益将自3.54美元降至3.49美元，但调整后每股收益将跃升21%至4.70美元。

投资者热切期待Paypal就新业务动态发布更新，并希望它们能为业务增长提供更多催化剂。在加速推进Plaidy收购案及近期取消后付款费用后，Paypal在快速增长的先买后付市场掀起了波澜。与此同时，人们将关注Venmo业绩表现，自4月份推出以来，该公司全面优化了客户购买、出售和持有加密货币的服务。此外，可能还会有近期收购Chargehound、Happy Returns和Curv相关新消息发布。

在财报电话会议期间可能也会出现与Pinterest有关的提问，此前PayPal在表示 “目前并未寻求收购Pinterest”后暗示收购协议的大门仍然半开。上个月曾有报道称其将以大幅溢价收购社交平台Pinterest，市场对这个消息并不欢迎。

自疫情爆发以来，PayPal股价已经上涨逾84%，但自7月创下历史新高以来，股价已下挫超过26%。经纪商对PayPal的前景极为看好，认为它可轻松攻入新高。他们目前对该股的评级为“买入”，平均目标价为325.93美元，这意味着当前股价有超过43%的潜在上涨空间。

PayPal股价下步怎么走?

在触及310.16美元历史高点后，该股已构筑一系列高点和低点降低。

近期一波跌势带动下，股价失守50和200均线。50均线也下穿200均线，构筑死叉。但RSI正逼近超卖区域，因此或迎来大规模盘整或小幅走高行情。

强劲支撑将落在223美元附近今年迄今低点和下降趋势线支撑。跌破这一水平则打开探向2020年10月高点216美元的大门。

只有收复254美元，才能展开有意义的反弹并打消短线下行趋势，下看50均线

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