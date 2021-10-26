Alphabet第三季度财报预览：股价接下来怎么走?

Josh Warner
作者： 市场分析师
2021/10/26 18:27:00
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Josh Warner
作者： 市场分析师

 

作为全球线上转型风潮的最大受益者之一，Alphabet今天的市值几乎已达到疫情前的两倍请阅读本文，了解我们的财报预期及Alphabet股价走势预测。

Alphabet第三季度财报发布时间

Alphabet预计将在1026日周二美国股市收盘后公布第三季度财报，该公司旗下品牌包括谷歌（Google）、YouTube以及MapsGmail等在线工具。

Alphabet第三季度财报预期

在过去18个月里，Alphabet一直充满活力，随着企业数字化转型需求急升，加之人们上网时间增加，该公司业务蓬勃发展。

事实上，在消费者上网热情高涨和全面激增的广告支出带动下，Alphabet在第二季度实现了创纪录营收和利润。随着全球经济重开，零售商们都急于抓住机会并加大了在线营销力度，而旅游、金融服务和媒体娱乐部门也实现了强劲增长。

与此同时，该公司一直在为数以百万计，吸引人们使用其应用程序、网站和服务的内容创造者提供机会。例如，内容合作伙伴和YouTube视频作者上季度创收规模都达历史最高，而该公司今年为第三方网站带来的流量也超过了以往任何一年。

预计第三季度将遵循类似趋势，在线广告市场保持强劲，且Alphabet另一主要业务谷歌云预计将继续加速增长。

华尔街预计第三季度营收将创历史新高，自上年同期的461.7亿美元增至633.2亿美元。37%的同比增幅令人影响深刻，但较第二季度62%增幅有所放缓，与第一季度34%增幅持平。

分析师预计净利润将自去年的112.5亿美元跃升至162.1亿美元，稀释后每股收益将自16.40美元升至23.93美元。

严峻的比较基数是增长放缓的背后主因。因与之进行比较的是2020年下半年增长水平，Alphabet上次发布财报时已警告称，其囊括了云部门以外所有业务的核心谷歌服务部门增长速度将于2021年最后六个月放缓，

彭博(Bloomberg)共识数据显示，与第二季度相比，Alphabet第三季度将实现中低个位数季率增长。值得注意的是，Facebook等其他依赖广告的数字巨头警告称，苹果iOS系统最新变化让它们更难针对iPhone用户定向投放广告。Alphabet也不能幸免于此，但鉴于受影响部门仅限于Network Members，因此Alphabet所受冲击相对较小，Network Members也是唯一增长表现可能令人失望的部门。这意味着，拥有安卓(Android)操作系统的Alphabet在抵御苹果系统变化影响方面，较其他主要广告竞争对手更具优势。

Alphabet来说，YouTube仍是一个不可忽视的杀手锏。该公司表示，越来越多的证据表明，广告商可通过YouTube广告触及他们无法通过电视广告等渠道接触到的受众。分析人士预计，该视频平台广告销售在第二季度飙升84%之后，第三季度有望实现47%的同比增长。

与此同时，根据彭博社数据，谷歌云预计将斩获至少45%50%的销售增长，从而继续保持第二季度53%增长势头。在该部门上季度出现亏损后，公司优先考虑的是营收增长，而非盈利能力，但利润率仍将受到密切关注，投资者希望随着需求持续升温及部门壮大，利润率将得到改善。

自疫情爆发以来，Alphabet股价已上涨逾91%，交投于9月初历史高点附近。尽管涨势已如此迅猛，券商仍然看好该股，平均评级为买入，目标价3167.97美元，这意味着该股可能创下历史新高，较当前股价上涨逾11.7%

Alphabet股价接下来怎么走?

Alphabet自去年9月以来一直交投于上行通道之内。该股于9月初创下2920美元历史新高，之后有所回落。

股价自100均线支撑位反弹，近期已收复50均线。

强劲数据将助力多头再度锁定2920美元和历史新高。

若业绩数字或指引疲弱，卖盘将寻求下穿50均线2800美元，然后探向100均线支撑位2663美元。

 

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