奈飞四季度财报前瞻及其对股价的潜在影响- 嘉盛集团官网

奈飞四季度财报发布时间

奈飞定于周四（1月20日）发布四季度财报。

奈飞四季度财报前瞻：相关注意事项

据预测，奈飞四季度将净新增840万付费用户，略低于公司给出的新增850万的指导意见，总订阅用户数略低于2.22亿。这将是一年中最强劲的增长力度，也将标志着疫情爆发以来一直不均衡的订阅用户数的增长率再次变得平稳正常。

(单位：百万) 2020年四季度 2021年一季度 2021年二季度 2021年三季度 2021年四季度预估值 净新增付费用户数 8.51 3.98 1.54 4.38 8.44 总付费用户数 203.66 207.64 209.18 213.56 221.96

如此一来，奈飞2021年总计新增订阅用户数有望达到1830万至1840万。这个数字低于去年封锁管控期需求爆发时达到的3660万。但我们要注意，订阅用户增长率在做平滑化处理后保持一致。也就是说，2020年和2021年的年度新增量加总平均值在2750万左右，与疫情爆发前的水平一致。

奈飞财报中关于2022年的初步展望也将备受瞩目。分析师目前认为，奈飞2022年一季度新增订阅用户数略低于640万，全年数字为2440万。

奈飞2021年下半年用户增长率重新上升的主要原因之一是电影片源增多。疫情期间影视剧制作受到严重干扰，而出品新的顶级内容耗时冗长，直到过去6到7个月才开始慢慢恢复正常。奈飞四季度发布了一些老牌、大牌作品的续集，包括《巫师》（The Witcher）、《养虎为患》（Tiger King）和《眼镜蛇》（Cobra Kai），还推出了卡司阵容豪华的新电影，如莱昂纳多·迪卡普里奥和詹妮弗·劳伦斯主演的《不要抬头》（Don’t Look Up）和德维恩·约翰逊、盖尔·加朵及瑞安·雷诺兹主演的《红色通缉令》（Red Notice）。奈飞推出的西班牙系列剧《纸房子》（Money Heist）大受欢迎，市场将关注该系列剧终章播完后公司是否保持在非英语内容市场的领导地位。奈飞目前在45个国家制作本土化影视剧，依然是一个具有吸引力的全球平台。

奈飞曾表示，假设疫情没有给制作造成更多干扰，预计 “2022年的内容供应趋于正常”。也就是说，2022年新内容的发布应该可以比2021年更加平衡。奈飞还说过，今年计划发布比去年更多的原创剧集。值得注意的是，奈飞已经决定放弃之前的账户数量导向的模式，从四季度开始，将最受欢迎的剧集和电影的衡量标准调整为用户观看小时数。

奈飞警告，支出随着2021年下半年制作恢复正常而逐步增加，可能导致公司四季度营业净利率收缩到区区6.5%。不要忘了，奈飞此前承诺2021年整体营业净利率达到或“略高于”20%，即高于2020年的18%。该公司还表示，四季度实体现金流量将为负数，但全年来看基本平衡。奈飞给出的2022年目标是创造正的自由现金流，而且重申不需再从外部（包括股东）融资。分析师目前的看法是，奈飞2022年可以实现超过9.63亿美元的自由现金流量、营业净利率达到22.7%以上。

一份由Bloomberg编制的调查数据显示，分析师预计奈飞四季度营收77.2亿美元，与指导价一致，高于去年同期的66.4亿美元；稀释后每股收益从去年同期的1.19美元降至0.80美元，也符合公司的指导意见。

(单位：美元) 2020年四季度 2021年一季度 2021年二季度 2021年三季度 2021年四季度估计值 营收 (10亿) 6.64 7.16 7.34 7.48 7.72 稀释后 每股收益 1.19 3.75 2.97 3.19 0.8

至于2022年的前景，分析师预计奈飞2022年一季度的目标营收为81亿美元、营业净利率为24.6%、每股收益为3.35美元。

投资者还将关注有关奈飞大举进入游戏市场的相关评论，因为此举有望强力刺激该公司的成长潜力。奈飞已经推出了首款手机游戏，但因为管理层强调进展将缓慢而稳定，所以现在还不到指望取得突破性发展的时候。最近几个季度，奈飞在游戏领域加速布局收购，致使股票回购的步伐放慢。从长远来看，投资者希望奈飞此举可以增加订阅成本的价值（尤其是随着价格上涨）、吸引新的受众、立足于快速增长的游戏行业。

奈飞股价后市展望

自11月中旬创下700.99美元的历史高点以来，奈飞股价节节败退，目前报在5个月低点。

在2022年第一个交易周，奈飞股价跳空低开，并带动RSI进入超卖区域。股价可能很快开始反弹的观点有据可依，但在沿着200天平均线继续上攻566美元的跳空缺口之前，可能先滑落至505美元，这是去年7月和8月的关键支撑位。

股价如果加速反弹，可能收复前三周的失地，剑指50天和100天简单移动均线所在的616。

但我们要注意，50天简单移动均线即将下穿100天简单移动均线，如果完成穿越，可能形成新的看跌信号，特别是财报发布前成交量出现放大的情况。如果股价继续下跌并失守505，后市或下探去年5月的支撑位477。

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