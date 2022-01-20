微软二季度财报前瞻及其对股价的影响- 嘉盛集团官网

微软二季度财报公布时间

微软定于周二（1月25日）披露二季度财报，展示2021年最后三个月的业绩。

微软将以750亿美元收购动视暴雪

微软已同意以750亿美元收购视频游戏制作商动视暴雪，其中有近64亿美元为后者资产负债表上的现金，使其估值达到687亿美元之巨。

微软付出的对价是每股95美元，这个金额比动视暴雪上周五收盘价高出45%左右。但动视暴雪在收购消息宣布前的一年里市值缩水了近30%，微软此时的收购也可以说是“趁虚而入”。不到一年前动视暴雪的股价曾创下104的历史高点，但之后因深陷性骚扰指控与男女同工不同酬诉讼之中而承压下挫。

此次收购有望在微软截至2023年6月末的财年结束之前完成。

微软为何收购动视暴雪？

原因在于加速其在游戏领域的增长，为科技行业下个大的赛道“元宇宙奠定基石”。

动视暴雪公司本身是企业合并的产物。动视（Activision）收购暴雪娱乐（Blizzard Entertainment）时，后者和维旺迪游戏（Vivendi Games）在2007年就是同一母公司旗下的子公司。动视闻名在外的是其《使命召唤》（Call of Duty）的射击游戏系列。暴雪娱乐公司推出的游戏产品有《暗黑破坏神》（Diablo）、《星际争霸》（Starcraft）和《魔兽世界》（World of Warcraft）等游戏，而King则是为我们带来《糖果传奇》（Candy Crush）游戏的移动游戏巨头，它在2016年以近60亿美元的价格“卖身”于动视暴雪。

拥有Xbox产品的微软亟需动视暴雪的各款热门游戏丰富公司的游戏内容，为其开始认真构建的元宇宙添砖加瓦。收购动视暴雪还可以为微软开拓游戏行业增长速度最快的移动游戏市场加码。微软表示，此次收购交易将使其成为销售额第三大的游戏公司，仅次于中国巨头腾讯和日本的PlayStation游戏机制造商索尼公司。

收购动视暴雪的交易一旦完成，即有望马上提高微软的调整后每股收益。

收购完成后，动视现任首席执行官Bobby Kotick将继续担任首席执行官，并向微软的游戏业务主管Phil Spencer报告。但也有媒体报道，因为微软业务战略可能发生改变，收购完成后Bobby Kotick不会留任太久。

微软二季度财报前瞻

收购动视暴雪的交易有很多令人振奋不已的地方，但不会影响微软本财年余下时间的业绩。接下来我们关注微软将于周二发布的二季度财报以及有关注意事项。

华尔街预测微软二季度营收增长18%，至507.4亿美元，高于去年同期的430.8亿美元。这样的增幅令人刮目相看，但却是12个月中最低营收增长率。

下表是对微软三大业务部门营收的具体预期。请注意，分析师认为微软所有业绩都将达到其指导意见区间的上限。提醒读者，生产力与业务流程 (Productivity and Business Processes)包括数字化Office套件和Dynamics产品及其面向消费者的云服务，以及社交媒体网络LinkedIn；智能云（Intelligent Cloud）包括Azure云计算和其服务器业务，而个人计算（More Personal Computing）包括其物理设备、Xbox游戏和搜索广告。

营业收入 (单位：10亿美元) 2021年二季度 2022年二季度预估值 增长率 生产力与业务流程 13.35 15.91 19.2% 智能云 14.6 18.32 25.5% 个人计算 15.12 16.67 10.3% 总计 43.08 50.74 17.8%

预计Azure仍将是所有业务板块中增长最快的部分，分析师预计二季度该板块销售额同比增长40%以上，低于50%的前值。而各企业在不断数字化业务，所以，来自企业的需求保持旺盛。然而，考虑到Azure的利润率降低，投资者应该关注微软云计算部门的整体利润率。也就是说，随着选择该平台的客户数量增加，微软云计算业务的整体利润率将受到挤压。

在计算机的硬件销售方面，主要是由于零部件短缺造成供应继续落后于需求，预计微软将经历一个比较艰难的时期。但随着公司继续拥抱远程办公的趋势，数字计算产品（如其商业Office套件）的销售有望继续实现两位数的增长。

营业利润预计从前一年的179.0亿美元增到209.2亿美元。以下是每个部门的利润预期明细。

营业利润 (单位：10亿美元) 2021年二季度 2022年二季度预估值 增长率 生产力与业务流程 6.18 7.29 18.0% 智能云 6.49 7.49 15.4% 个人计算 5.22 5.81 11.3% 总计 17.9 20.92 16.9%

净收入预计从154.6亿美元增长至173.8亿美元。调整后每股收益预计攀升至2.27美元，而报告每股收益预计上升至2.32美元。去年这两项指标均为2.03美元。

所有科技巨头的营收增长预计都放缓，大多数公司的盈利增长将明显低于去年报告的创纪录的数字。分析师目前认为，在截至2022年6月底的整个财年的年度营收将增长17%。今年的每股收益增长率预计从上一财年的40%下降至18%，但依然远优于苹果（Apple）、Alphabet和Meta对2022年做出的不温不火的个位数增长率预测值。

微软股价后市展望

收购消息未能激发微软股价的看涨情绪。微软股价自去年年底以来一直呈下降趋势，目前报在10月中旬以来的最低水平302.65美元。

股价在过去两周，包括昨天都走出长上影线，表明多头力有不逮，即看跌趋势可能延续，这点也得到了看跌RSI的支持。而且，2022年初以来的成交量相较去年一直高于平均水平。市场变动伴随着成交量放出巨量预示着大多数交易者正在卖出股票，意即微软股价当前趋势继续下去的几率较高。

所以，微软股价可能沿着200天简单移动均线下探292，该位是走出新方向之前的中继站，也是去年10月的短暂支撑位。

上档方面，股价的第一目标在100天简单移动均线316，然后是50天简单移动均线330。如果攻克330，可以打开上攻空间，剑指去年11月和12月都曾构成阻力的344，也是股价的历史高点收盘价。

今年利率上升和增长放缓的前景导致人气低迷，年初以来科技巨头股可能有所承压。但经纪商依然极其看好微软，认为股价后市有22%的潜在上涨空间。48家经纪商对微软给出371.23的平均目标股价，接下来几周在消化并分析了动视暴雪收购案后有可能上调该数字。

关于动视暴雪的股价

动视暴雪的股价因上述收购消息而飙升，收复前三个月的所有失地，目前交投于82.54美元，相对于95美元的收购价有一定的上升潜力 - 在收购交易完成之前，95可能是上行极限。随着对完成收购的信心增强，股价可能慢慢上攻该水平。

动视暴雪股价现在面临的最大风险是，如果收购交易进度遭遇挫折，或者收购交易出现任何调整，都会影响其估值。

关注游戏股

昨天的收购消息引发该领域今后将有更多企业合并的预期，从而导致游戏股有所震荡。交易者也应该关注其它游戏股。本月出击的猎手并只有微软一家，就在上周，知名视频游戏《侠盗猎车手》（Grand Theft Auto）的制作商Take-Two Interactive刚刚宣布以127亿美元收购手机游戏Zynga。

EA的股价昨天因收购消息一度跳升至3个月高点，之后回吐大部分涨幅，收盘仅斩获2.7%的涨幅。与此同时，育碧（Ubisoft）股价自收购消息宣布以来上涨近19%。

另外，索尼股价昨天暴跌7.2%，收于三个月最低点，因为人们担心微软收购动视暴雪后丰富其产品线、充实内容，为Xbox赢得相对PlayStation的优势。

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