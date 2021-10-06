嘉盛集团：李维斯第三季度财报预览：股价接下来怎么走?

李维斯(Levi Strauss)自疫情中展开复苏，业绩反弹速度快于预期，但有人担心，供应链压力可能会阻碍其业务发展。请阅读本文，了解我们本周财报预期及李维斯股价走势预测。

Josh Warner
作者： 市场分析师
2021/10/6 21:19:00
Josh Warner
作者： 市场分析师

李维斯公司第三季度财报发布时间

李维斯定于10月6日(周三)下午公布第三季度财报。

李维斯第三季度财报预期

投资者对李维斯第三季度财报谨慎乐观。这家以牛仔服装闻名的公司上季度业绩轻松超出预期，并表示其大多数市场的营收恢复速度都快于预期。

在李维斯门店重新开张、其他零售商再度迎来顾客及在线销售持续增长的推动下，该公司第二季度营收自去年疫情引发的低点反弹。与此同时，由于利润率较高的直销渠道销售额增长了一倍多，且促销减少，全价销售增多，毛利率创下新高。

考虑到上述因素，市场预计李维斯第三季度将保持增长势头。华尔街预计李维斯营收将达到14.7亿美元，较上年仍因封锁受限同期的10.6亿美元增长39%。值得注意的是，该公司表示，预计第三季度营收将超2019年第三季度(疫情爆发前)的14.4亿美元。

分析师预计，调整后稀释每股收益将自去年的0.08美元跃升至0.37美元。值得注意，根据Refinitiv数据，李维斯至少连续八个季度业绩跑赢预期。

但考虑到包括服装公司在内多个行业都受到供应链问题冲击，投资者将保持谨慎乐观。有报道称,由于德尔塔变异病毒阻碍了越南等地产出，GAP和耐克（Nike）等公司海外遭遇不利的产量因素影响,而随着德尔塔疫情卷土重来，部分今年初随着店面重开迎来旺盛客流的公司也再度受创。

李维斯目前创纪录的利润率也为它提供了上佳的缓冲能力，能够承受住外界不利因素冲击，但其满足需求的能力仍是主要变数，尤其在关键假日季到来之际。

这个情况也让李维斯在发布第二季度收益时提高的指引目标受到威胁。该公司目标是下半年营收较上年同期增长28%至29%，若实现，其营收将较疫情前水平增长4%至5%。公司还计划将全年调整后每股收益自上年的0.21美元增至1.29至1.33美元。考虑到大环境挑战性带来广泛行业影响，李维斯今天能重申指引就是一种胜利。

在2020年2月疫情爆发时，李维斯股价跌幅逾一半，但过去18个月迎来强劲反弹，目前股价较疫情前水平上涨27%。不过，覆盖李维斯的13家券商对该公司前景极为乐观，评级为“买入”，平均目标价34.94美元，这意味着该股还有超过38%的上行空间。

李维斯股价接下来怎么走?

李维斯股价自7月中旬以来一直呈下降趋势。交投于日线图下降趋势线和50均线下方。

股价于24美元获撑并已试图上攻，不过仍收于200均线之下。

若要反弹，需看到股价收于200均线25美元以及下降趋势线26美元之上。只有升穿50均线26.50美元，多头才能真正获得牵引力。

若未能收复200均线，股价或再次探至24美元。若下破，或为探入3月低点22.50美元打开通路。

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