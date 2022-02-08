迪士尼一季度财报展望及其对股价的影响- 嘉盛集团官网

迪士尼公布一季度财报的时间

迪士尼将于周三（2月9日）公布一季度财报。

迪士尼一季度财报前瞻

迪士尼当前股价基本上还处于2020年年初的水平，当时疫情尚未爆发，迪士尼的主题公园和媒体制作均未受到重大扰动。随着封锁管控继续放松且各国政府开始看到曙光，迪士尼的主题公园、游轮等体验型业务正在复苏，而其涵盖Disney+、ESPN+ 和 Hulu在内的媒体部门持续吸引更多的订阅用户。

华尔街预测迪士尼营收同比增长28%，至208.7亿美元；调整后EPS自0.32美元跃升86%，至0.60美元。

营收 营业利润 (单位：百万美元) 2021年一季度 2022年一季度预估值 2021年一季度 2022年一季度预估值 媒体及娱乐 12,899 14,639 1,217 725.8 乐园、体验与商品 3,588 6,174 (119) 1,308.7

利润增长预计将来自于乐园、体验与商品部门的复苏，主要动力则是迪士尼的主题公园重新开放以及10月份启动的华特迪士尼世界50周年庆典。而迪士尼备受欢迎的游轮业务在长时间中断后也恢复营业，虽然可能仍然受到管控，且至少延续到3月末。该部门有望轻松实现疫情爆发以来最高水平的营收以及连续三个季度的利润。

与此同时，迪士尼的媒体及娱乐部门的营收有望继续增长，但同比利润可能连续第三个季度下降，原因在于该公司继续拓展订阅服务（开拓韩国、中国香港和台湾市场，并且本季度在日本市场大举增加内容供应）、投资于新的内容和体育节目导致成本上升。Disney+目前已在60多个国家上线，但公司的计划是在2023财年结束前在160多个国家完成布局。

据预计Disney+在2021年最后三个月净新增700万订阅用户，2021年全年订阅用户数达到1.251亿。因为奈飞上月公布的业绩报告喜忧参半，Disney+的净新增订阅用户数和对2022年年初的展望，将备受瞩目。奈飞2021年最后三个月新增用户830万，略微不及预期。该公司还警告，2022年一季度仅新增250万。这令市场失望。

Disney+上一季度订阅用户净新增210万，不及市场预期。如果本季度增速上升，可能受到市场欢迎。而且，如果本季度用户新增幅度扩大，可能是因为公司将更大的Hulu+套餐数字纳入其中，以及对其知名特许经营权进行扩展，推出新的作品。比如，《星球大战》（Star Wars）的衍生剧集《波巴·费特之书》（The Book of Boba Fett）。

首席执行官Bob Chapek曾表示，首要任务是实现Disney+新增用户数的强劲增长，以赶上竞争对手奈飞。奈飞2021年底的订阅用户数超过2.2亿。但迪士尼自己也表示，新内容支出增加对用户加速增长的效果预计要到2022年下半年才会体现出来。迪斯尼在上季度表示，计划在2022年将公司核心品牌 – 迪士尼、漫威、皮克斯、星球大战和国家地理 – 的原创内容发布数量同比翻番，其中大部分内容将在7月至9月间推出。此举将持续到今年以后，目前有超过340部原创作品正处于不同的开发阶段，将在“未来几年”面世。

最后，迪士尼当前目标是到2024财年结束时Disney+用户达到2.3亿-2.6亿，比目前的数字增加一倍以上。重要的是，迪士尼预计Disney+服务将在该年实现盈利，每年在内容方面的支出将达到80亿至90亿美元。迪士尼还看到了奈飞在本地化和区域化内容，比如《鱿鱼游戏》（Squid Game）等热门电影方面取得的成功，声称将在这个领域增加投资。

ESPN+的净新增用户预计达到170万，而Hulu的这个数字为190万。每用户平均收入预计将上升到新高水平，Disney+为4.34美元，ESPN+为5.03美元。

(单位：百万) 2021年一季度 2021年二季度 2021年三季度 2021年四季度 2022年一季度估计值 Disney+ 94.9 103.6 116 118.1 125.1 ESPN+ 12.1 13.8 14.9 17.1 18.8 Hulu 39.4 41.6 42.8 43.8 45.7

迪士尼股价后市展望

迪士尼股价在新年一直难以推高，且年初以来已经跌逾9%。上月在空头作用下跌至16个月低点129，之后多头回归。

RSI与均线看跌（50天均线、100天均线和200天均线空头排列），表明股价可能进一步承压下行，并且得到了过去三个月可能形成的头肩顶形态的佐证。该形态要想成立，需要价格下破129低点，然后后市可能下探2020年10月低点117。

但若站上右肩144，头肩顶形态可能失效。而过去10个月里，股价一直难以长久守住短期均线。所以，要想上攻100天均线160，首先需要攻克50天均线兼2022年高点149构成的关键阻力。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan