DAX自其3月19日低点8257反弹了30%，距离2月末的价位依然下跌20%。与此同时，德国经济正在重启，放松严苛的管制措施引起了疫情第二轮传播的担心，加上美中紧张的贸易关系，可能限制DAX的上涨空间。DAX目前正在逼近2011年以来的关键趋势线。

放松封锁措施

在放松疫情管控措施方面，德国走在前面。德国已经开放了商店，大型与小型的餐馆、酒吧与体育场。虽然传染率连续第三天继续高于1这一关键阈值，德国却继续推进对封锁措施的放松。如果解读没错的话，这意味着新冠病毒感染人数正在增加而不是下降。这令人们担心病毒的第二轮传播，最坏情况下可能恢复封锁。

美中贸易战

作为出口国家，德国的主要贸易伙伴是中国与美国。正如我们之前所见的美中贸易战那样，全球贸易放缓对德国的影响特别明显。

如果美中再度爆发贸易战，对德国经济的破坏力可能更加严重，因为德国经济此时的状态已经变差。

DAX目前在上涨。但如果出现更多贸易局势趋于紧张的切实证据，DAX或许大幅下跌。

全球衰退

作为出口国家，德国对全球经济前景特别敏感。全球衰退可能比最初的预期更加严重的信号可能拖累该股指，反之亦然。

DAX需要关注的价位

DAX目前上涨0.4%，并且仍交投于其始于3月低点的上升趋势线上方，那是看涨信号。DAX同样正在逼近2011以来的关键趋势线，如果攻克此趋势线所在的11300，可能是强烈的看涨信号。

即时阻力位可见于5月8日高点10976，然后是心理大关10000，然后是4月30日高点11234和11300。如果站于其上，可能大幅走高。

而支撑位可见于趋势线支撑10770，然后是5月4日低点10421和4月15日低点10230/10200。如果攻克此从位，我们可以判断是先回撤再推高或展开更确定的下跌，回探3月低点。