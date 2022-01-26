苹果一季度财报前瞻及其对股价的影响- 嘉盛集团官网

苹果一季度财报发布时间

苹果定于周四（1月27日）发布截至2021年12月的三个月的财年一季度财报。

苹果一季度财报前瞻

苹果在去年10月发布的上季度财报显示，业绩表现2年多里首次不及预期。由于供应不畅，加上亚洲制造业受到疫情的扰动，苹果交付的iPhone手机数量减少。这突显出一个事实，即科技行业的大型公司都无法摆脱供应链的挑战。

供应链问题在上个季度导致苹果损失60亿美元，新财年一季度可能“变本加厉”。而日历年的最后三个月通常是繁忙的假期购物季，也是苹果销量最好的一个季度。所以，供应链困境对苹果业绩的影响可能不容小视。

但华尔街还是预测苹果营收跃升至1193.3亿美元，比去年同期的1114.4亿美元增长超过7%，创下新的季度记录。分析师预测EPS上涨13%以上，从去年同期的1.68美元上升至1.91美元。

从iPhone手机、iPad到Mac电脑以及一系列家用设备和可穿戴设备的硬件的销量，增长可能不温不火，预计幅度仅有3.7%，为992.1亿美元。如果结合iPhone 12手机发布时间推迟延期作用于去年同期的销量，992.1亿美元这个数字会显得尤其疲弱。

最大的忧虑是供应链不畅的问题可能持续很长时间，足以促使消费者推迟更新手机，直接跳过去年9月发布的iPhone 13，转而等待新机型面世。有鉴于此，占苹果营收52%的iPhone手机在财年上半年的销量对苹果公司能否实现iPhone手机全年销量再创辉煌的关键。分析师目前预期苹果今年售出2.4亿部iPhone，但也有接受Bloomberg调查的分析师认为达不到这个数字，预期在充满挑战的环境中售出接近于2.25亿部。

这也催促苹果向利润率更高且没有像产品部门那样受到供应问题影响的服务部门加速转型。服务部门目前对苹果营收的贡献比例不到五分之一，但增长的速度远高于产品部门 –预计其营收一季度增加18.5%，达到186.8亿美元；毛利率接近70%，远高于设备销售部门的35%。服务部门拥有的卓越盈利能力应可赋予苹果吸收产品部门产生的增量成本的能力。

苹果在月初发布一份冗长的新闻稿，披露其付费订阅用户数超过7.45亿，高于2021年年中的6.6亿；其App Store每周服务人数超过6亿。

苹果的服务部门在多个方面促进苹果的增长。苹果在公告中强调的领域包括苹果商场、苹果音乐、苹果电视、苹果健身、苹果新闻、苹果播客、苹果图书、苹果银行卡、苹果地图、iCloud和数字钱包，其涵盖广度显示了机会的广泛性。

预计今年实体设备的销售将继续增长，只是与投资者已经习以为常的速度相比明显放缓。分析师认为，不仅今年，明年也将是这样的趋势。所以，苹果需要探索尽可能多的机会，利用其不俗的用户基础。但我们应该记住一点，即苹果的服务生态系统主要依赖于苹果设备的销售。因此，苹果硬件的销售仍然构成苹果服务部门长期发展的关键动力。

再回到本周将要公布的财报，苹果届时披露的iPhone手机等设备的销售将是决定市场反应的要点。如果业绩好于预期，人们会相信供应困境开始缓解。而如果业绩令人失望，人们可能担心今年iPhone手机的销售情况。当然，苹果公司有机会通过加快高利润的服务部门的增长，抵销iPhone手机销售不振对业绩的冲击。

华尔街认为，所有科技巨头在2021年实现创纪录的销售和利润后，今年的增长速度都将明显放缓，只是苹果公司放慢的迹象最为明显。分析师目前预计，苹果本财年营收增长4.4%，每股收益仅增长2%。这与上一财年33%的营收增长和71%的盈利增长相比，将是明显的减速。其它科技巨头 - 亚马逊、Alphabet、Meta和微软 - 2022年有望继续实现两位数的营收增长和卓越的盈利增长。如果华尔街的预测成真，那么我们还可能看到在2022年初成为第一家估值一度超过3万亿美元的苹果公司，丧失全球最有价值上市公司的桂冠。

苹果股价后市展望

苹果股价年初以来跌逾10%，基本符合科技巨头新年整体下跌的趋势。

如果一如看跌RSI与成交量放大所示继续下跌，股价可能再度考验100天简单移动均线所在的156，攻克的话可能打开沿着200天简单移动均线下行的空间，目标为在整个10月和11月构成关键支撑的147。

昨天出现的锤子形态暗示空头增加，不断发力推动股价下跌，之后遭遇多头合力反击。股价随后上涨，暗示存在反转潜力。但是否可以走高，还需要今天走势的确认。如果平台再次上移，股价第一目标可能剑指50天简单移动均线168，然后可以上看2022年初创下的历史高点183。

(来源: Eikon)

43家经纪商对苹果股票给出“买入”评级，认为年初以来的跌势过度。经纪商对苹果股价的平均目标股价为180.84，表明有超过14%的上涨空间，后市可能创下历史新高。

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