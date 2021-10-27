亚马逊三季度财报前瞻：同比销售增长可能放慢- 嘉盛集团官网

亚马逊去年业务蓬勃发展，提高了今年业绩的比较门槛，所以有可能报告销售增长放慢、盈利减少。本文带大家了解对亚马逊财报的注意事项以及股价对财报可能做出的反应。

Josh Warner
作者： 市场分析师
2021/10/27 17:13:00
Josh Warner
作者： 市场分析师

亚马逊三季度财报的发布时间

亚马逊定于周四（1028日）盘后市场公布三季度财报。

 

亚马逊三季度财报前瞻：对业绩的预期

亚马逊去年业务因为疫情期间在线购物的扩张而蓬勃发展，提高了今年业绩的比较门槛，所以有可能报告核心的电商业务增长步伐放慢。

但企业加速数字化及向云业务转型的大环境，应可助益亚马逊实力强劲的云计算部门。

亚马逊曾表示其目标是在三季度实现1060亿-1120亿美元的净销售额。而据华尔街的预测，亚马逊的净销售额有望达到前述指引区间的上端，即1116亿美元，高于去年同期的961亿美元。

以下是分析师对亚马逊三季度同比营收的具体预期。值得注意的是，亚马逊以两种方式报告其营收。第一种是按实物产品和服务（如其订阅和云服务）划分：

  • 净产品销售额：564亿美元，前值528亿美元，增长6.9%
  • 净服务销售额：548亿美元，前值434亿美元，增长26%

 

第二种是按照地域划分，其中将AWS市场单独列出：

  • 北美：664亿美元，前值594亿美元，增长12%
  • 国际市场：294亿美元 ，前值252亿美元，上涨17%
  • AWS154亿美元，前值116亿美元，增加33%

亚马逊表示，其目标是在三季度实现营业收入25亿至60亿美元，而分析师预测该数字将达到55亿美元，低于去年同期的62亿美元。分析师进一步预期净收入从去年同期的63亿美元降至46亿美元，每股收益从12.37美元降至8.91美元。

市场预期收益下降的一个原因是供应链承压很可能推高了履约成本，致其面对不断上涨的运输价格、供应限制、劳动力短缺和更高的第三方卖家take-rate。同时，AWS三季度运营利润率有望超过30%。此前的二季度，该数字下滑至接近28%AWS运营利润率的上涨有望一定程度弥补核心电商业务增长率的放慢。

市场对亚马逊本周将要发布的财报所做出的反应，关键系于公司的展望以及供应链压力在其中扮演的角色。三季度供应链的紧张情况有可能不似人们担心的那样严重，但供应链问题看起来极有可能在最后一个季度变成更大的障碍 四季度将是关键的假日购物季。

 

亚马逊股价后市展望

亚马逊股价今年的表现一直平平无奇，过去半年的大部分时间里受限于3100-3500区间，而7月打破该区间探至历史高点的行情昙花一现。

亚马逊股价目前交投于上述区间的中轨。均线走平，RSI处于中性区域。

收上3500多头才有可能认为有更多的上行空间。

与此同时，空头可能等待强力下破3100，剑指3000甚至更低的价位。

 

 

 

 

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