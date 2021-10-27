亚马逊三季度财报前瞻：同比销售增长可能放慢- 嘉盛集团官网

亚马逊三季度财报的发布时间

亚马逊定于周四（10月28日）盘后市场公布三季度财报。

亚马逊三季度财报前瞻：对业绩的预期

亚马逊去年业务因为疫情期间在线购物的扩张而蓬勃发展，提高了今年业绩的比较门槛，所以有可能报告核心的电商业务增长步伐放慢。

但企业加速数字化及向云业务转型的大环境，应可助益亚马逊实力强劲的云计算部门。

亚马逊曾表示其目标是在三季度实现1060亿-1120亿美元的净销售额。而据华尔街的预测，亚马逊的净销售额有望达到前述指引区间的上端，即1116亿美元，高于去年同期的961亿美元。

以下是分析师对亚马逊三季度同比营收的具体预期。值得注意的是，亚马逊以两种方式报告其营收。第一种是按实物产品和服务（如其订阅和云服务）划分：

净产品销售额： 564 亿美元，前值 528 亿美元，增长 6.9%

净服务销售额： 548 亿美元，前值 434 亿美元，增长 26%

第二种是按照地域划分，其中将AWS市场单独列出：

北美： 664 亿美元，前值 594 亿美元，增长 12%

国际市场： 294 亿美元 ，前值 252 亿美元，上涨 17%

AWS ： 154 亿美元，前值 116 亿美元，增加 33%

亚马逊表示，其目标是在三季度实现营业收入25亿至60亿美元，而分析师预测该数字将达到55亿美元，低于去年同期的62亿美元。分析师进一步预期净收入从去年同期的63亿美元降至46亿美元，每股收益从12.37美元降至8.91美元。

市场预期收益下降的一个原因是供应链承压很可能推高了履约成本，致其面对不断上涨的运输价格、供应限制、劳动力短缺和更高的第三方卖家take-rate。同时，AWS三季度运营利润率有望超过30%。此前的二季度，该数字下滑至接近28%。AWS运营利润率的上涨有望一定程度弥补核心电商业务增长率的放慢。

市场对亚马逊本周将要发布的财报所做出的反应，关键系于公司的展望以及供应链压力在其中扮演的角色。三季度供应链的紧张情况有可能不似人们担心的那样严重，但供应链问题看起来极有可能在最后一个季度变成更大的障碍 – 四季度将是关键的假日购物季。

亚马逊股价后市展望

亚马逊股价今年的表现一直平平无奇，过去半年的大部分时间里受限于3100-3500区间，而7月打破该区间探至历史高点的行情昙花一现。

亚马逊股价目前交投于上述区间的中轨。均线走平，RSI处于中性区域。

收上3500多头才有可能认为有更多的上行空间。

与此同时，空头可能等待强力下破3100，剑指3000甚至更低的价位。

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