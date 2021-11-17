阿里巴巴二季度财报前瞻：股价后市展望- 嘉盛集团官网

中国企业巨头阿里巴巴二季度营收和用户数有望继续稳定增长，但市场预测其优先任务是抢占市场份额而非实现利润，所以盈利可能受损。

Josh Warner
作者： 市场分析师
2021/11/17 13:27:00
Josh Warner
作者： 市场分析师

阿里巴巴何时公布二季度财报？

阿里巴巴将在周四（1118日）美国盘前市场发布二季度财报。

 

阿里巴巴二季度财报前瞻：预期事项

截至9月的二季度，年度活跃消费者有望增加1435万，至8.4232亿人；移动月平均用户料增加2217万，至9.6117亿。

有分析师认为，阿里巴巴被视为中国坚定抗击疫情的最大受惠者之一，有望获取更多的用户，从而实现好于预期的业绩。中国对新冠病毒采取零容忍政策，继续部分实施最严格的人口流动限制措施。这样的背景应已鼓励更多的人在线上购物。

分析师预测，阿里巴巴将报告二季度营收2.04933亿元人民币，高于去年同期的1.55059亿元人民币。

但该公司料继续实施增长用户和营收数字优于营利的策略，增加对市场营销、新工具的支出，提高折扣吸引商户入驻，从而利用当前形势吸引尽可能多的用户和商户选择其平台。

一季度主营业务收入减少11%，至3.0847亿元人民币，二季度可能进一步缩水，至2.0098亿元人民币 - 但高于一年前的1.3634亿元人民币。

华尔街预测归属于股东的净收入从去年同期的2.8769亿元人民币下降至2.3879亿元人民币。稀释每股美国存托股票预计从10.48元人民币降至8.34元人民币。

下表是对阿里巴巴各部门在营收、Ebita和主营业造收入的预测值及其环比、同比表现。

(单位：百万元人民币)

2022年二季度预估值

2022年一季度

2021年二季度

商业营收

178,835

180,241

130,922

EBITA

39,506

45,591

45,958

主营业务收入

32,486

39,022

30,894

云计算营收

19,523

16,051

14,899

EBITA

419

340

-156

主营业务收入

-1,217

-1,643

-3,796

数字媒体营收

8,855

8,073

8,066

EBITA

-1,130

-419

-710

主营业务收入

-1,727

-1,010

-2,351

创新收入

1,473

1,375

1,172

EBITA

-2,463

-2,148

-2,381

主营业务收入

-3,371

-2,939

-4,282

 

另外值得注意的是，持续到1112日、为期11天的阿里巴巴年度双十一活动期间呈现出需求强劲的信号。该公司表示，今年双十一期间总商品交易额达到5400亿元人民币（折合845亿美元），远高于2020年的4980亿元人民币（折合741亿美元）和2019年的2684亿元人民币（折合384亿美元） - 表明该营销活动近几年实现了巨额增长。该销售活动发生于二季度之后，确实为三季度奠定了繁荣的基调。

自从202011月创下历史高点以来，阿里巴巴股价跌逾46%。在监管层治理措施引发中国股市的悲观情绪的环境中，今年年初以来阿里巴巴的价值缩水逾26%。但经纪商继续看涨阿里巴巴的股票及其发展前景，平均评级为“买入”，目标股价为243.13美元。也就是说，阿里巴巴股价后市有望斩获超过43%的涨幅。

 

阿里巴巴股价后市展望

自从在202011月创下历史高点319美元后，阿里巴巴股价形成系列下降的低点和高点，走出下跌趋势。

股价在138企稳，但自该位反弹的势头在180遇阻。股价目前高于其50天均线上方，但低于其100天均线，且RSI处于中性区域，暗示价格正等待新的催化剂。

多头可能期待价格站上100天均线和下降趋势线所在的177后测试182。如果攻克182，股价可能加速上扬。

与此同时，空头可能等待下破50天均线所在的161和上周低点158，目标年内低点138

 

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