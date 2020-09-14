疫苗乐观情绪推高FTSE，关注《内部市场议案》是否获批

疫苗乐观情绪推高FTSE，关注《内部市场议案》是否获批

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/9/14 13:08:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
受疫苗上市乐观期待的推动，FTSE与欧洲对手股指有望高开。市场准备迎接《内部市场议案》关键的一天，等待英国议会的决议。

疫苗试验重启
牛津大学在周末宣布，与阿斯利康（AstraZeneca）联合研制的新冠病毒疫苗试验在上周例行暂停后将于本周重启。市场乐闻重启试验的消息。疫苗上市是经济回到疫情前增长水平最可靠、最迅速，可能也是唯一的途径。疫苗消息来临正值英国执行“6人条例”之际，该条例禁止6人以上的聚会。阿斯利康股价早盘上涨。
关于疫苗的更多好消息是，辉瑞（Pfizer）首席执行官表示，年内可能将在美国部署新冠病例疫苗。这样的观点比医疗卫生部门更乐观。

《内部市场议案》辩论
市场与英镑迎来又一脱欧重大周。下议院今天将开始对备受争议的《内部市场议案》进行讨论。该议案违反国际法，所以上下议院是否批准尚不清楚。但如果确实闯过议会这关，司法部长业已表示他将辞职。前一周表现最差的货币是英镑，兑美元暴跌3.7%，一周表现为3月初以来最弱。
第8轮脱欧谈判结束并且不出所料毫无进展，与此同时本周还将举行各种非正式脱欧谈判。然后9月25日开始举行第9轮会谈。

TikTok将与甲骨文合作，英伟达收购ARM
市场盛传TiKTok正选择与甲骨文（Oracle）而非微软（Microsoft）合作。由于中国政府反对，微软没有收到对最初版要约进行修正的邀请。微软躲过一劫吗？从Bloomberg的报道来看是这样，因为与TiKTok的协议不再包含关键的基础技术，并且中国政府未来是否批准也远未可知。
英伟达（Nvidia）已同意以400亿美元收购日本银行软银（SoftBank）旗下的芯片部门ARM Holding。软银在4年前以320亿美元收购了ARM。

欧元区工业产出
展望后市，欧元区工业产出数据将一定程度透露工业领域的健康程度。受工业领域复苏情况好于服务业的影响，预期值为7月月率上涨10%，高于6月的9.1%。

FTSE 图表
FTSE正在延续9月3日低点以来的反弹，4小时图站上50、100和200期均线。即时阻力位可见于6110、6180（8月25日高点）。
支撑位可见于200期均线6030和5980（100期均线）。


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