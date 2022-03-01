股指聚焦：FTSE优势完好，关注市场情绪的变化- 嘉盛官网

快问快答：

截至本周末，以下主要股指中今年有哪个在上涨？

Dow Jones Industrial Average ( 美国 )

S&P 500 ( 美国 )

Nasdaq Composite ( 美国 )

Nasdaq 100 ( 美国 )

DAX ( 德国 )

CAC 40 ( 法国 )

FTSE 100 ( 英国 )

EUROSTOXX 50 ( 欧洲 )

IBEX 35 ( 西班牙 )

FTSE MIB ( 意大利 )

Nikkei ( 日本 )

Topix ( 日本 )

S&P ASX 200 ( 澳大利亚 )

恒指

KOSPI ( 韩国 )

答案是什么？

答案是只有FTSE 100指数上涨。虽然经过今天的下跌，该股指目前距离2021年收盘价7400附近只有几十点。然而，在地缘政治冲突、物价飚升、利率上涨的背景下，英国股市的杰出表现引人瞩目，令人惊艳。

是什么造就了英国股市的相对强势？

最简单的解释是FTSE 100指数的成份股中有相当高的比例属于年初“一飞冲天”的股票类型。从行业层面看，今年表现最好的板块是能源（截至2021年12月31日在FTSE中的比重为9.5%）、金融（占比17.8%）和必需消费品（占比17.9%）。也就是说，FTSE 100指数有近一半的成份股属于今年迄今前三强板块。

与此同时，属于今年迄今表现最差的股票类型，比如休闲消费（在FTSE100指数中的比重为6.9%）、通讯服务（4.3%）和技术(1.4%)则相对较少。换言之，由于成份股中能源和金融板块比重较高而技术与通讯板块比重较低，FTSE100指数多年以来表现一直落后于全球其它股指。而目前的市场环境为FTSE100指数成份股中比重较高股票类型的上涨营造了近乎完美的条件。

FTSE100指数后市展望

我的同事Fiona Cincotta今天早些时候阐述过这个英国基准股指需要关注的关键短线价位：如果下破7400和100天简单移动均线7370，可能打开先后跌至周五低点7250和2022年低点7185的空间。如果下破7185，可能形成下降的低点，具有重大指导意义。

如果FTSE100指数确实屈服于整体避险环境，那么由200天指数移动均线和上升趋势线组成的7200区间将是至关重要的价位。FTSE100指数过去13个月里四次守住该区间并反弹，而且2020年11月以来从未收于其200天指数移动均线下方。所以，如果下破，可能意味着长期上涨趋势出现重大变故。

来源: TradingView, StoneX

与此同时，如果乌克兰方面局势好转且冒险情绪回归，FTSE100指数具备扩大年内优势的良好条件，可能迅速反击疫情后期高点7700附近。在市场修正期表现出众的资产在修正期结束时往往领涨。

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