重点关注：英镑/美元和FTSE - 嘉盛官网

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2022/5/23 12:43:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

零售销售跃升，英镑/美元随后上涨

昨天，英镑/美元因美元走弱而斩获1%的涨幅。

疲弱的美国数据引发经济衰退担忧，冷却美联储积极加息的猜测。

今天，英镑因为零售销售数据好于预期而走高。4月零售销售月率增加1.4%，好于下降0.2%的预期值和3月的下降1.2%，主要动力来自食品店销售、酒类、烟草和甜食销量的增加。也就是说，随着物价飙升，居民家庭正在增加储蓄。

零售销售无惧通胀上升至40年高点与消费者信心跌至上世纪七十年代以来最低点的不利因素。

 

英镑/美元后市展望

英镑/美元从2022年低点1.2160反弹后收复持续一月之久的下降趋势线，目前在1.25下方不远处盘整。

价格站上20期均线1.2440，叠加MACD看涨，多头有望扩大上行。站上周图高点1.25340的话，可以打开先后涨至5月高点1.263050期均线1.2840的空间。

失守20期均线，价格或先后下探1.241.2340

中国人民银行降息，FTSE随后走高

得益于乐观的英国零售销售与中国人民银行降息， FTSE与欧洲其它对手股指一起反弹。为激励经济增长，人行下调5年期贷款利率，幅度创下记录。

这是今年第二次降息，预计有助于刺激一直受疫情防控措施拖累的国内房地产市场的增长。

中国实施的疫情防控举措意味着国内经济增长率可能45多年里首次低于美国。

人行降息推高亚洲股市和基础金属价格，也助涨FTSE的矿商权重股。

 

FTSE后市展望

FTSE已自7220反弹，但在20期均线7410遇阻。RSI处于中性区域，但20期均线下穿50期均线，是为看跌信号。

多头需要攻克20期均线，才有机会上看50期均线74755月中旬高点7530

如果未能站上20期均线，空头或考验4月低点7300的支撑位和5月低点7150

  

 

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