美国输油管道遭到网络攻击后油价上涨

美国顶级燃油管道运营商Colonial Pipeline Co.上周五遭遇网络攻击后被迫关闭整个运输网络。

该公司恢复主要管道的时间表暂时还不清楚。

该管道为美国东海岸供应近一半所需的燃料。

疫苗接种工作的加速推进继续改善燃料需求前景。

西得州原油后市走势

西得州原油继续交投于其持续两周的上升趋势线上方，上周在66.60遭遇强阻力后已回落。

油价正在考验上升趋势线支撑65.00，那也是20期指数移动均线所在。RSI正在上翘，但仍处于上涨区域中。

如果守住上述支撑位，油价可能上攻65.93。如果站上上周高点66.70，后市或剑指3月14日高点68.00。

如果下破50期指数移动均线兼4月19日高点64.50，当前上涨趋势或落空，转而下探5月3日低点构成的支撑62.90。

FTSE跟随创下记录的华尔街走高

FTSE本周高开，跟随在令人失望的美国就业数据后创下记录新高的华尔街走高。

大宗商品价格上涨以及保守党在地方议会选举中胜出，利好FTSE。

苏格兰支持独立的SNP党以一席之差无缘绝对优势。

FTSE后市展望

FTSE在其1月底以来的上升趋势线、20与50天指数移动均线上方持续走高，RSI正在逼近超买区域，只要继续低于70，FTSE就有可能扩大上行，而若RSI击穿70，可能导致价格回撤。

上档下个目标在2月3日低点兼2月25日高点7230。

要想逆转短线上涨趋势并扩大下行并下探6750，需要向下攻克6860。