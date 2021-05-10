美国输油管道遭到网络攻击后油价上涨
美国顶级燃油管道运营商Colonial Pipeline Co.上周五遭遇网络攻击后被迫关闭整个运输网络。
该公司恢复主要管道的时间表暂时还不清楚。
该管道为美国东海岸供应近一半所需的燃料。
疫苗接种工作的加速推进继续改善燃料需求前景。
西得州原油后市走势
西得州原油继续交投于其持续两周的上升趋势线上方，上周在66.60遭遇强阻力后已回落。
油价正在考验上升趋势线支撑65.00，那也是20期指数移动均线所在。RSI正在上翘，但仍处于上涨区域中。
如果守住上述支撑位，油价可能上攻65.93。如果站上上周高点66.70，后市或剑指3月14日高点68.00。
如果下破50期指数移动均线兼4月19日高点64.50，当前上涨趋势或落空，转而下探5月3日低点构成的支撑62.90。
FTSE跟随创下记录的华尔街走高
FTSE本周高开，跟随在令人失望的美国就业数据后创下记录新高的华尔街走高。
大宗商品价格上涨以及保守党在地方议会选举中胜出，利好FTSE。
苏格兰支持独立的SNP党以一席之差无缘绝对优势。
FTSE后市展望
FTSE在其1月底以来的上升趋势线、20与50天指数移动均线上方持续走高，RSI正在逼近超买区域，只要继续低于70，FTSE就有可能扩大上行，而若RSI击穿70，可能导致价格回撤。
上档下个目标在2月3日低点兼2月25日高点7230。
要想逆转短线上涨趋势并扩大下行并下探6750，需要向下攻克6860。
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