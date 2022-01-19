股指聚焦：FTSE 100收于近两年最高点- 嘉盛集团官网

FTSE100指数昨天收于疫情爆发以来最高点。这个备受瞩目的股指后市何去何从？

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/1/19 13:45:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

英国首相Boris Johnson的政治生涯陷入危机，导致英国政局持续动荡。尽管如此，FTSE100指数上周还是收在近两年最高点。

Boris Johnson上周就20205月违反自己制定的疫情管控规定参加聚会一事向下议院致歉，但并未得到谅解，反而招致更多的诟病。周二的一项民调显示，足有三分之二的英国选民认为首相应该辞职。而保守党高官们对是否继续支持Boris Johnson意见不一，很多人都在观望，等待将在接下来几周里公之于众的调查结果。

政局不靖并未阻止FTSE 100持续攀升的步伐，其在周一收于20202月疫情爆发前的最高水平。不过今天确实因为避险情绪的基调而略有回撤。技术面看，该股指沿着持续了6周的上涨趋势线走高，尚未与14RSI形成看跌背离，表明当前上涨趋势依然健康，后市很可能延伸：

来源: TradingView, StoneX

 

假设FTSE100的反弹没有受到政局的打扰，后市可能先后上看2020年高点7690附近和前重要阻力7800。如果不算20185月的两次假突破，那么7800是事实上的历史高点。本周如果下破短线上涨趋势线，可能暗示后市自当前上升楔形形态调头向下，打开回撤的空间，目标为前阻力现支撑位7390

 

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