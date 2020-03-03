ITV全年财报值得关注的因素

新型冠状病毒正在主宰方方面面，与此同时我们将关注一家公司。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/3/3 17:55:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

新型冠状病毒正在主宰方方面面，与此同时我们将关注一家公司。在大规模自我隔离甚至英国部分地区封锁的情况下，ITV的表现可能好于很多其它的公司。但这么说并不意味着该公司没有自己的问题。

传统付费广告营收

传统付费广告营收最近几年一直是此广播公司面临的一个问题。不仅仅是预算面临压力，企业也越来多地使用Facebook和Google等吸引潜在客户。11月报告下滑5%，结果好于预期。

节目

最近几个季度，得益于及时到来的一次性事件，ITV的表现成功地好于预期。今年，ITV将有赖于橄榄球世界杯赛实现对财报的大力改观。投资者可能也在期待去年以来一直在提振业绩的一个节目Love Island仍将于明年6月推出。在主持人卡罗琳·弗莱克(Caroline Flack)不幸去世后，该频道取消了冬季参与者团聚的常规衍生节目。

BritBox流媒体服务

交易者非常感兴趣的另一个结果是最近推出的流媒体服务的表现，该服务试图应对人们看电视方式的变化。交易员们将很想知道与英国广播公司(BBC)的合资企业BritBox的进展如何。订阅市场竞争异常激烈， BritBox面临网飞、亚马逊Prime和迪士尼++等竞争对手的挑战。早期数据显示，BrtitBox正努力在一个月免费试用后留住观众。然而，在三月底，英国广播公司将会把英国广播公司的节目从英国的Amazon Prime & Netflix网飞等转到其它渠道。我们有必要关注这对BritBox业绩的影响。

Studios

最后，为了解决广告收入下降的问题，ITV正把更多的注意力放在制作和销售其Studio业务的节目上。ITV推出了一些成功的节目，比如Hell’s Kitchen、 The Bodyguard 和 Line of Duty；交易者期待更多的节目。

关于图表：

ITV股价在过去一周暴跌9%，但表现好于跌幅高达11.5%的FTSE。今天，ITV股价攀升3.5%，表现继续好于涨幅为2%的FTSE。

ITV股价交投于其50、100 和200期简单均线，也RSI也深陷于超卖区域，暗示后市可能有更多的上行。

即时阻力位在昨天高点119.40和200期均线125.95、2月18日高点134.40。

而需要关注的支撑位在周五低点112.65、8月21日低点110.15和8月15日低点102.65。



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