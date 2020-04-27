英国银行业财报的五大关注点





• 汇丰（HSBC ） 周二（4月28日）• 巴克莱银行（Barclays Bank） 周三（4月29日）• 劳埃德银行（Lloyds Bank） 周四（4月30日）• 苏格兰皇家银行（RBS Bank） 周五（5月1日）关注点：1. 贷款亏损拨备新冠疫情重创经济，越来越多的声音担心，疫情造成的经济低迷将令借款人偿债难度增加。银行业正密切关注坏账金额创下历史最高的前景。贷款亏损拨备据预测超过金融危机最黑暗时期的金额。这个季度，四大银行每家都着眼于在标准值基础上增加10亿-15亿英镑的拨备，而这个数字在二季度有可能继续扩大。德意志银行周日报告，一季度已经为贷款亏损拨德5亿欧元，同比增加257%。该报告透露出未来糟糕的光景。汇丰的贷款亏损拨备据预测达到14亿英镑，为银行中之最；与此同时，利润据预测减半。在所有担心中的焦点是无担保零售贷款，即信用卡、个人贷款与汽车金融。巴克莱是过去一个月失业人数超过2600万的美国的10大信用卡发卡商之一，预计受到的冲击最大。话虽如此，相比金融危机时期，银行业应对新冠疫情危机的能力更强。2.指引指引也将受到密切关注，但也请谨记，由于整个季度的状况不明，目前预测更像是猜测。不要忘了，我们甚至都不知道英国将如何或何时解除封锁。监管层鼓励银行业放低预测，直到整体状况更加明朗。3. 利润空间在英国央行降息到历史低点后，净利息收入将成为焦点。巴克莱、劳埃德与苏格兰皇家银行等零售与商业银行的大部分收入通常来自利息，所以受到的冲击可能更大。而这些银行的实体分支机构庞杂、员工成千上万，所以固定成本同样将居高不下，从而进一步挤压利润空间。4.交易正如美国银行的情况一样，那些交易部门较大的银行受益于市场波动性。投资者将期待巴克莱的交易部门也与之一样受益。与此同时，关于苏格兰皇家银行，投资者将期待其不断亏损的投资银行的最新缩减情况。5.股价英国银行业股价自3月末创下的低点回升，但幅度非常有限。在交易部门的帮助下，巴克莱股价的表现好于其竞争对手。该板块看来人气低迷，距离明显反弹尚有小的距离。话虽如此，由于数据造就低期待，即使创记录的下滑亦可在随后推动反弹。





