亚马逊与推特财报的注意事项

财报季升温，亚马逊与推特将于7月23日及7月30日发布财报。在这样的背景下，我们关注两家公司财报需要注意的事项。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/7/20 17:49:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

亚马逊（Amazon

受益于强大的电商业务与AWS云平台，该公司股价今年迄今涨逾60%。二季度财报中，成本将再度备受瞩目，特别是在Jeff Bezos表态之后。他说，减少对短期利润的关注，而是以优化消费者体验为先。亚马逊发布财报正值投资者开始从“宅家”股转换到价值股。上周，亚马逊股价下挫7%。对该公司的预期值为：EPS 1.63美元、营收634亿美元。

关于图表

亚马逊股价上周跌势贯穿全周，但仍守住50、100与200天均线，并且交投于其上升趋势线上方。但下跌确实将股价带离超买区域，所以仍有可能出现买盘。

中间级阻力位可能在3000心理大关，然后是历史高点3344。

而上升趋势线构成的中间级支撑位落在2850附近，接下来的支撑位分别在2800和2630附近。




推特（Twitter 
推特遭遇史上最严重安全漏洞，可能带来不容忽视的长期风险。这家社交媒体公司的股价上周五因此承压下挫。为避免未来再度发生这种漏洞，推特需要额外的成本。这从长期维度引起对其它用户与数据安全性的担忧，进而削弱市场信心并体现于股价的下跌。推特股价今年迄今上涨9%，表现为业内最差。市场预期值是：EPS -0.03美元，营收6.9756亿美元。

关于图表

虽然表现不及对手，推特股价仍守在50、100和200天均线上方，并且交投于其上升趋势线之上，发出看涨信号，后市或扩大上行。

中间级阻力位可能在7月8日高点37、2月20日高点39。

中间级支撑位可能在7月14日低点33.40，然后是50天均线32.50与200天均线31.90。



相关主题： 科技股

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

警惕，纳指见看跌反转信号- 嘉盛官网
Fawad Razaqzada
八月 9, 2022 04:56 上午
    微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
    Joshua Warner
    四月 26, 2022 04:35 上午
      科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
      Joshua Warner
      四月 22, 2022 03:30 上午
        科技股财报前瞻 ：通胀对FAAMG组合的影响- 嘉盛官网
        Matt Weller CFA, CMT
        四月 21, 2022 02:54 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。