亚马逊与推特财报的注意事项

亚马逊（Amazon）

受益于强大的电商业务与AWS云平台，该公司股价今年迄今涨逾60%。二季度财报中，成本将再度备受瞩目，特别是在Jeff Bezos表态之后。他说，减少对短期利润的关注，而是以优化消费者体验为先。亚马逊发布财报正值投资者开始从“宅家”股转换到价值股。上周，亚马逊股价下挫7%。对该公司的预期值为：EPS 1.63美元、营收634亿美元。

关于图表

亚马逊股价上周跌势贯穿全周，但仍守住50、100与200天均线，并且交投于其上升趋势线上方。但下跌确实将股价带离超买区域，所以仍有可能出现买盘。

中间级阻力位可能在3000心理大关，然后是历史高点3344。

而上升趋势线构成的中间级支撑位落在2850附近，接下来的支撑位分别在2800和2630附近。







推特（Twitter）

推特遭遇史上最严重安全漏洞，可能带来不容忽视的长期风险。这家社交媒体公司的股价上周五因此承压下挫。为避免未来再度发生这种漏洞，推特需要额外的成本。这从长期维度引起对其它用户与数据安全性的担忧，进而削弱市场信心并体现于股价的下跌。推特股价今年迄今上涨9%，表现为业内最差。市场预期值是：EPS -0.03美元，营收6.9756亿美元。

关于图表

虽然表现不及对手，推特股价仍守在50、100和200天均线上方，并且交投于其上升趋势线之上，发出看涨信号，后市或扩大上行。

中间级阻力位可能在7月8日高点37、2月20日高点39。

中间级支撑位可能在7月14日低点33.40，然后是50天均线32.50与200天均线31.90。



