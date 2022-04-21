科技股财报前瞻 ：通胀对FAAMG组合的影响- 嘉盛官网

在经济背景转差的情况下，FAAMG组合本季度财报的最大主题将是什么？

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/4/21 12:54:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

今年开局喜忧参半，科技股财报成焦点

在美国主要股指中占据很大比重的科技巨头股今年开局喜忧参半。宏观经济背景方面，疫情、俄乌军事冲突、半导体供应持续短缺、通胀飚升等问题，给包括股市在内的所有风险资产带来更多挑战

 

通胀对科技巨头的影响

对于快速成长的科技板块而言，上述所有不利因素中最大的那个可能是飚升的通胀（以及随之而来的美联储等央行加息）。从历史看，当通胀居高不下时，交易者抛弃所谓的“成长股”，转投“价值股”的怀抱。这样的板块轮动显然也在今年有所展现。

科技股密集的股指纳斯达克100指数今年迄今下跌10%左右，受到了微软今年迄今下跌15%Meta/脸书网下挫6%的拖累。而苹果公司和亚马逊公司的跌幅都是8%，表现相对较好，原因或许在两家公司拥有庞大的自由现金流以及其公司的利润对宏观经济环境并不敏感。换言之，大部分消费者可能先削减其它方面的支出，然后才可能考虑取消订阅微软的Word软件或不买适配iPhone的必要应用程序。

 

财报的指导意见备受关注

投资者将依赖管理层的指导意见，判断科技股的前景是否将恶化。正如最近奈飞股的表现，如果出现成长停滞的信号以及对今年余下时间的指导意见不佳，即使是备受青睐的大盘股也可能无力抵御抛压。FAAMG组合财报最受瞩目的将是其应对全球半导体短缺的最新情况。有分析师认为，半导体短缺的情况将延宕至2023年，继续冲击基本供应链。

 

新冠疫情对科技巨头而言是福是祸？

讽刺的是，意外受益于居家办公政策而在过去两年快速成长的Zoom Video (ZM)Docusign (DOCU)和奈飞(NFLX)，最终可能变成投资者的噩梦。投资者出于这些公司可以维持快速成长的期待而大举买进，但其不仅在扩大规模上成效甚微，很多时候价格甚至跌至低于疫情前的水平。

这不见得将是FAAMG组合的普遍情况，但管理层牺牲长期项目而优先考虑短期远程化项目的做法，仍会造成一定的负面影响。无论如何，随着数字化社会日渐受到关注、发展程度越来越高，FAAMG组合中的大部分公司将空前深入我们的日常生活。

请继续关注我们的网站，留意未来一周里我们对上述公司的逐个预览，获得更多详细的分析报告。

 

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