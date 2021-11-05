市场是有效的吗？- 嘉盛集团官网

什么是有效市场假说？

有效市场假说(EMH)是一种投资理论，即不可能持续取得好于整体市场的回报，或者所谓的“战胜市场”。该理论基于这样的假设条件，即所有披露的信息将补“普遍共享”，所有证券的价格都是公平市场价值。

该理论是Eugene Fama在1970年出版的著作《有效资本市场：理论和实证研究回顾》提出的观点。Eugene Fama在书中指出，没有人能够持续获得超过平均基准（例如标准普尔500指数）的投资回报。他承认投资者有可能设法找到一只股票并取得短期利润，但从长远看没有办法获得高于平均水平的回报。

什么是强式有效市场假说？

强式EMH的理论认为，由于股票市价充分反映了所有公开的和非公开的信息，投资者无法获得超额收益

什么是半强式有效市场假说？

半强式EMH理论认为，市价反映了所有公开信息，投资者提高收益的唯一方法是利用未公开的信息。

什么是弱式有效市场假说？

弱式EMH理论认为，股价反映了所有历史信息，不能通过技术面分析取得超额买收益。但其也确实承认，可利用基本面分析识别低估和高估的股票，提高战胜市场的几率。

有效市场假说的含义是什么？

有效市场假说的主要含义是股票永远交投于公平价值，即公司的股票永远不会被高估或被低估。如果这样的理论成立，那交易者或投资者不可能“战胜市场”，因为可用于预测市场波动的信息已反映于价格。

但我们知道，主要由于个人参与者的心理不同，市场的反应并不总是如上所述。交易者对新披露的信息可能过度反应，从而造成价格波动 – 可能上涨也可能下跌。

有效市场假说的反驳观点

反对EMH的主要论点之一是股票市场会发生泡沫和崩盘。股价可以涨得如此之高又可以跌得如此之快这一事实本身就清楚地表明，股票的价格并不总是公平价值。

比如，互联网公司的股价在互联网泡沫时期在短短数年间升至极高的水平 – 其估值并非基于收入，而是基于科技公司可以实现成长的乐观情绪。当泡沫破裂，交易者争相了结出场，带来全球熊市。股票价格基于市场情绪而非基本面从一个极端摆动到另一个极端。

Fama确实承认，因为随机事件总是会发生，所以EMH也并不是永远有效。但他也指出，价格总会纠正。不过，该理论没有阐明市场需要做出反应的具体时间，所以也就无从得知其认为市场价格在什么时间是“公平的”。

对EMH的另一种批评观点是说，由于估值模型不同 – 有些人观察股票的价值，而有些人看重成长机会，所以投资者对同样的信息的反应不尽相同。

最后一种批评观点是，我们拥有占绝对优势的、投资者战胜市场的例子，只消看看沃伦·巴菲特等知名投资者就可以看出有些投资者可以取得巨额回报，而另一些不能。根据EMH理论，如果有一个投资者获利了，那么整个市场都获利了 – 但事实并非如此。该理论认为，个人取得超额回报的唯一途径是纯投机，基本面或技术面模型都不能保证取得超额收益。

总结：市场是有效的吗？

越来越多的观点认同，随着计算机算法的兴起和股票信息的获取越来越方便，现在的市场处于空前有效的状态。但因为大部分决策仍由个人做出，出错的空间总是存在。众所周知，投资者会屈服于贪婪和恐惧等人类情感，从而造成市场出现异常现象。

我们可以在近期的Reddit股票趋势中看到“无效的”市场波动，即r/WallStreetBets论坛的投资者用户能够推升GameStop等股票的价格至远超其真实价值的水平。

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