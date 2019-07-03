拉加德出任欧洲央行行长对欧元意味着什么？

经过旷日持久的选择过程（这个过程暴露了欧盟内部存在不少分歧），欧洲领导人出人意料地任命克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）为欧洲央行行长。因为欧洲央行负责的货币政策决策会影响市场，所以行长人选的选择对投资者很重要。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/3 18:38:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

经过旷日持久的选择过程（这个过程暴露了欧盟内部存在不少分歧），欧洲领导人出人意料地任命克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）为欧洲央行行长。因为欧洲央行负责的货币政策决策会影响市场，所以行长人选的选择对投资者很重要。

拉加德的背景介绍

目前任IMF总裁的拉加德并没有直接的货币政策经验，所以选择她担任欧洲央行行长相当出人意料。拉加德曾担任律师（和美联储主席鲍威尔一样），也曾担任法国财长，之后掌舵IMF长达8年。虽然没有直接的货币政策经验，但拉加德胜在丰富的阅历和实践经历。

过于政治？

拉加德是政治家，因政治手腕而非经济头脑而知名。一些人可能会质疑，但她的背景并不必然是个缺陷。作为第一个非央行“科班”出身掌舵欧洲央行的人，拉加德无疑将招募一个强大的经济学家团队，更依赖欧洲央行决策层和委员会为欧元区看似无穷无尽的经济挑战制定解决方案。她当然深得市场信任，但能否和其前任德拉吉（Mario Draghi）一样深得金融市场信任呢？

欧元

拉加德的任命并没有吓退欧元 ，那是一个好的开端。市场将期待拉加德追随德拉吉的步伐。选择她代表着政策的延续，当然也意味着Weidmann的出局，这对很多人来说都是好消息，因为后者的姿态更加强硬，代表着政策的改变。

拉加德以前曾表示过支持德拉吉的量化宽松计划，并且直言不讳地警告紧张的全球贸易局势而经常呼吁各国政府和央行采取更多的措施。从这点来说，她延续德拉吉的宽松姿态的机会很大，那可能继续打压欧元后市的表现。我们已经知道欧洲央行准备宽松银根。由于欧元区通胀低迷，加上对当前制造业的滑坡可能转为更广泛的经济低迷的关切，拉加德可能在10月甫一上台即着手宽松银根。

欧元/美元需要关注的价位：

受好于预期的欧元区服务业PMI的提振，欧元/美元上涨0.1%。现在的焦点将转向美国的非农就业报告。

欧元/美元4小时图已跌破100天简单移动均线，其RSI同样下降。支撑位可见于1.1270、1.1250和1.1220，阻力位可能在1.1320和1.1350。



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