中国制造业PMI的光芒掩盖了德国问题，DAX反弹

交易员关注来自中国的强劲数据，这些数据改善了冒险情绪，而且掩盖了德国制造业依然在深度衰退的事实。DAX周一因此反弹。

DAX的反弹承接了亚洲市场的上涨，因为投资者兴奋于好于预期的中国制造业数据。中国财新/Markit制造业PMI11月自51.7上涨至51.8，是2016年12月以来增长速度最快的一次。该数据缓解了围绕着这个全球第二经济体在当下的美中贸易争端中增长放慢的关切。

贸易

关于当下的美中贸易谈判，投资者依然坚持认为美国与中国可能早于预期达成协议。

德国制造业PMI

德国制造业PMI显示制造业依然在衰退。11月PMI自43.8的前值上升至44.1，不到50这一荣枯分水岭。这个2009年6月以来第二低读数。深入该数据后我们发现依然存在一些令人担心的趋势。新订单连贯第13个月下降、工厂以10年最快的速度裁员。

上月末的数据显示，德国三季度经济避免了衰退并且消费者信心回暖。但这个欧洲最大经济体的通胀下跌并且零售销售下降。现在还不到下这次的低迷触底的结论。我们需要更多的数据来确认德国经济是遭遇挫折还是在缓慢好转。

德国政局的意外变化

德国执政联盟中的小党社民党（SPD）胜出的新领导人出人意料，所以DAX交易员将密切关注德国政局可能的变化。SPD选出了该党偏左的领导人，取代了之前更为中立的候选人。SPD领导层的更迭现在可能改变政策，推出一些默克尔领导的基民党（CDU）/基社党（CSU）将难以接受的政策。交易员将密切关注动态。

需要关注的价位：

继10月强力反弹后，DAX一直处于盘整模式中，期间打破现有区间13100-13300的尝试都很少。DAX仍守在200、100和50天简单均线上方，是看涨的信号。我们希望看到日图收上13300或下破13100，作为方向指引。



