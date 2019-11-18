泛欧交易所可能合并，但未影响FTSE

多则欧洲消息施压DAX，但FTSE基本未受影响并且继续小幅上扬。DAX指数一定程度受到了Euronext和西班牙的Bolsas y Mercados Espanoles交易所这两家泛欧交易所合并的影响。

英国加紧准备迎接圣诞节前的疯狂购物，FTSE的零售商股正在上涨，其中Next 、JD Sports Fashion和Morrison股价悉数上扬。

发动机制造商股价承压下挫

新西兰航空公司（Air New Zealand）取消部分航班并将原因归于发动机问题，劳斯莱斯（Rolls-Royce）股价随后承受更多的下行压力。这家发动机生产商的股价已经自年初的988高点暴跌至当前的732，而来自美国的一名激进投资者最近购买了该公司5%的股份，引起了公司股东是否将迫使公司转变经营方式的疑问。

Aramco上市路演推高油价

沙特阿拉伯石油公司(Aramco) 最受期待的单一上市前路演于周日展开，开始评估投资者对其12月公开募股的兴趣。根据该公司制定的发行价区间，公司的市值最高达到1.7万亿美元。这个数字低于沙特王储期待的2万亿美元，但明显高于西方分析师估计的1.0-1.2万亿美元。布伦特原油期货周末跳涨后下跌，但今天早上最终报在基本持平于前一时段的价格。西得州原油交易员较为乐观，并促使油价上涨0.21%。