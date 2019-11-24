主要股指本周技术面展望：疲惫多头的决定性时刻

主要股指本周技术面展望：疲惫多头的决定性时刻

作者： 
2019/11/25 10:01:00
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标普500 - VIX信号矛盾



关键价位（一到三周）

中枢（关键阻力）： 3120/32

支撑：3060（触发位），3018 & 2955

下个阻力：3190/220

方向性看法（一到三周）

上周，标普500指数（标普500期货的代表）仍处于震荡模式，已考验关键中期阻力3120；周二（1119日）创下3132高点后回落。

技术面分析角度，若干关键要素已变得没那么利好多头，在追涨时保持警惕是合理的。因此，我们在3120下方维持看跌，若下破3060，则巩固潜在多周下修启动情境，目标看向下个支撑3018，然后2955。

反之，若日图收于3120之上，看跌情境落空，后市或进一步逼空，攻向下个阻力3190/220（斐波拉契扩展群）。

关键要素

  • 领先板块之一，半导体类股（SOXX）已开始显露疲态，形成周图看跌K线，回吐前两周累计涨幅（见图3）。
  • 波动率（VIX）指数期货在12.80/10.10的“自满区间”上方出现反弹，上周收于周图看涨K线。反向意见角度来看，这个观察显示一个相对高程度的“贪婪/害怕错过”行为特征，任何令价格敏感的新闻流都可能很容易让市场感到失望，目前阶段标普500价格转跌风险攀升（见图4）。
日经225指数 - 23650仍为需关注的重点阻力



中枢（关键阻力）：23450/23650 （放宽后）

支撑：22420/170

下个阻力：24400

走向看法（一到三周）

上周，日本225指数（日经225期货的代表）如期走低，上周四（11月21日）创下22728低点。此后，股指收复11月18日小波段高点23502至上周四低点22728下行之76.4%跌幅，今天（11月25日）亚盘较早在贸易相关积极新闻的带动下，跳空上行创下当前盘中高点23339。

总体来看，关键技术面要素依旧不变。因此，23650（放宽后）中期阻力下方维持看跌，后市或进一步下行，探向22420/170支撑区。反之，若日图收于23650之上，看跌情境落空，后市或继续走高，攻向下个阻力24400（2018年10月1日主波段高点区域）。

恒指 - 27350阻力下方横盘



关键价位（一到三周）

中枢（关键阻力）： 27350

支撑：26200 & 25500

下个阻力：28000/200

走向看法（一到三周）

上周，香港50指数（恒指期货的代表）于关键中期阻力27350下方横盘交投。

观点不变，27350下方维持看跌，增加一个下行触发水平26200，达成则巩固进一步潜在下行，探向下个支撑25500（2019年10月10日波段低点，2019年8月15日低点至11月7日高点上行之76.4%回档）。

反之，若日图收于27350之上，看跌基调落空，后市或推高并再度考验28000/28200（2019年8月15日低点以来上升区间上轨，2019年5月3日高点至9月15日低点下行之61.8%回档）。

ASX 200 – 6820下方或进一步走低




关键价位（一到三周）

中级阻力：6760

中枢（关键阻力）：6820

支撑：6610 & 6530

后市阻力：6878 & 6690/7020

走向看法（一到三周）

上周，澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）已在再度（第三次尝试）考验关键阻力6780/820（2019年9月20日以来区间阻力）后下跌2.8%，于上周四（11月21日）创下6634低点。

6820下方维持看跌，后市或有新一轮推低，目标下个支撑6610，然后6530（2019年3月27日低点以来重要的“扩张楔形”下轨）。

反之，若日图收于6820之上，看跌基调落空，后市或继续推高，再度考验2019年7月30日波段高点/历史高点区域6878，若拿下，则看向6690/7020（斐波拉契扩展群）。

关键要素

  • 日图RSI震荡指标继续于相应重要阻力60下方构筑一系列“高点降低”，表明上行动量匮乏。
  • 价格自6634低点以来的推高已于前小型“上升楔形”支撑构筑的回调阻力以及2019年11月19日高点至11月21日低点下行之61.8%回档6760告停。

DAX – 13350阻力显露看涨势竭




关键价位（一到三周）

中枢（关键阻力）：13200/350 （放宽后）

支撑：3090, 12800 & 12600/500

下个阻力：13600/750 （历史高点）

走向看法（一到三周）

德国30指数（DAX期货的代表）已如期自关键中期阻力13350回落，在自2019年10月7日以来连续6周收高后，上周结束时形成周图陀螺线。

这表明多头在推高价格时变得犹豫不决。13350下方维持看跌，后市或再度考验13090（上周波段低点），若下破，则巩固进一步潜在推低，目标下个支撑12800，然后12600/500（2019年7月3日/7月25日前波段高点区域，2019年8月15日低点以来上升趋势线）。

反之，若日图收于13350之上，看跌情境落空，后市或继续上扬，再度考验当前历史高点13600/750（也是斐波拉契扩展群）。

图表来自：City Index Advantage TraderPro & eSignal  



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