主要股指本周技术面展望：长线看跌形态内显露风险偏好

标普500 - 潜在残余推高，目标关键阻力3045













关键价位（一到三周）

中级支撑：2940

支点（关键支撑）： 2904

阻力： 3003 & 3045（斐波拉契扩展位）

后市支撑：2840 & 2800

中期（一到三周）展望

标普500（标普500期货的代表）上周自历史高点6月21日创下的2964高点下跌1.5%后，于我们上份报告强调的支点支撑2900正上方成功如期转升。今天（7月1日）亚盘，股指跳空高开，再次创下历史新高2973。

关键中期（一到三周）技术面要素依旧积极，近期价格走势支持了我们认为2018年12月低点2315以来上行或处于主要见顶形态内部融涨阶段尾部的技术面观点。

自2019年6月3日创下2728低点以来，股指现于2018年9月21日以来较长线“扩张楔形”内部展开即将成形的看跌“上升楔形”。

中期“上升楔形”上轨现落在3045，这里也是自2019年6月13日低点引出，2019年6月3日低点至6月11日高点上行之1倍斐波拉契扩展位。

观点不变，维持看涨，调整后关键中期支点支撑现位于2904，在落实多周修正风险前，后市或有进一步潜在推高，目标下个阻力3003，然后3045。

反之，若下破2905并日图收于其下，看涨情境落空，后市或启动多周下修，探向下个支撑2840，甚至2800。

日经225 - 修正反弹序列中仍在进一步推高













关键价位（一到三周）

中级支撑：21420

支点（关键支撑）： 21220

阻力：21900/22000

后市支撑：20900/800

中期（一到三周）展望

日经225指数（日经225期货的代表）今天亚盘（7月1日）同样跳空高开。创下当前日内高点21706并拿下我们上份报告强调的首个中期上行目标/阻力21600。

股指现面临小幅回调风险，或探向中级支撑21420以填补今天亚盘跳空缺口，4小时图随机震荡指标已到达极端超买水平。因此在收紧后关键中期支点支撑21220（也是2019年6月4日低点以来上升通道下轨）上方，我们维持看涨，后市或进一步上行，目标下个阻力21900/22000（也是斐波拉契回档/扩展群）。

反之，若日图收于21220下方，看涨基调落空，后市或有更深下行，探向下个支撑20900/800。

恒指 – 进一步上行过程中













关键价位（一到三周）

中级支撑： 28300

支点（关键支撑）： 28000

阻力： 29000 & 29500

下个支撑：26700

中期（一到三周）展望

香港50指数（恒指期货的代表）在上周三（6月26日）考验关键中期支点支撑28000后已如期继续上扬。

维持看涨，后市或继续上行，目标29000和29500。反之，若下破28000并小时图收于其下，看涨基调落空，后市或回落，探向2019年6月4日/13日创下的近期波段低点26700。

ASX 200 – 看涨形态依旧完好





关键价位（一到三周）

中级支撑：6625

支点（关键支撑）：6525

阻力：6703 & 6815/6850

下个支撑： 6380

中期（一到三周）展望

澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）技术面要素无重大变化。我们维持看涨，关键中期支点支撑仍落在6525，后市或有推高，再度考验近期2019年6月20日高点6703后看向下个阻力区目标6815/50（历史高点，斐波拉契扩展群）。

反之，若下破6525并日图收于其下，看涨情境落空，后市或启动小型下行，探向下个支撑6380。

DAX – 关键支撑12300上方新一轮推高前或有小幅回调













关键价位（一到三周）

中级支撑： 12440

支点（关键支撑）：12300

阻力：12615 & 12800（斐波拉契扩展/回档群）

下个支撑：11900/800

中期（一到三周）展望

上周，德国30指数（DAX期货的代表）在考验关键中期支点支撑12180后如期转升。

今天（7月1日）亚盘，股指跳空上行并创下当前日内高点12561。整体来看，中期技术面要素依旧积极，但较短线，在新一轮上行落实前，鉴于4小时图随机震荡指标极端超买，股指目前或面临小幅回调，探向中级支撑12440。

因此，我们在收紧后关键中期支点支撑12300（也是2019年6月3日低点以来上升通道下轨）上方维持看涨，后市或有进一步潜在推高，目标下个阻力12615，然后12800。

反之，若下破12300并日图收于其下，看涨情境落空，后市或有更大幅下跌，再度考验主支撑区11900/800。

图表来自：City Index Advantage TraderPro



