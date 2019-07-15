主要股指本周技术面展望：多头面临中期见顶风险

标普500 - 留意关键中期阻力3045/55

作者： 
2019/7/15 15:31:00
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标普500 - 留意关键中期阻力3045/55



关键价位（一到三周）

支点（关键阻力）：3045/55

支撑：2980（触发位） & 2910/04

下个阻力： 3080 （斐波拉契扩展位）

中期（一到三周）展望

标普500指数（标普500期货的代表）如期飙高，上破首个上行目标/阻力3003。上周五（7月12日）展开新一轮上行，当周收于历史新高3013。距我们上周报告强调的中期上行目标/阻力约1%之遥。
股指价格逼近图形见顶形态阻力：2018年1月以来进行中的重大“扩张楔形”上轨以及2019年6月13日以来中期“上升楔形”上轨。两条上轨相交于3045位置。
此外，日图RSI震荡指标正在靠近2019年8月以来极端超买水平73。艾略特波浪/分形分析表明股指或正展开残余推高，以此完成2018年12月低点以来主级别上升浪，潜在结束目标区域落在3045/55（斐波拉契投射群）。
因此，我们对关键中期支点阻力3055下方推高转向看跌，若2980（“上升楔形”支撑）失守，或启动潜在下修浪，第一步探向2910/04。
反之，若拿下3055，后市或进一步逼空上行，攻向3080（斐波拉契投射位）。

日经225–21500 上方残余推高（确信度低）




关键价位（一到三周）

中级支撑: 21500

支点（关键支撑）: 21900/22000

下个阻力: 20900/800

中期（一到三周）展望

日本225指数（日经225期货的代表）上周横盘交投。我们维持看涨，关键中期支点支撑现调整至21500，后市或有残余推高，目标21900/22000阻力（斐波拉契回档/投射群，2019年6月4日低点以来“上升楔形”上轨）。 反之，若失守21500且日图收于其下，残余推高情境落空，后市或启动多周下修，第一步探向下个支撑20900/800

恒指 – 残余推高中（确信度低）




关键价位（一到三周）

中级支撑：28300

支点（关键支撑）：28000

阻力：29000 & 29500

下个支撑：26700

中期（一到三周）展望

香港50指数（恒指期货的代表）上周二（7月9日）和今天7月15日亚盘的两次下行都得以于关键中期支点支撑28000上方成功告停。 我们维持看涨，后市或有残余推高，再度考验29000后目标看向下个阻力29500（斐波拉契回档/投射群，2019年6月4日低点以来“上升楔形”上轨）。 反之，若日图收于28000下方，残余推高情境落空，后市或启动多周下修，第一步探向下个支撑26700。 .

ASX 200 – 残余推高，再度考验历史高点




关键价位（一到三周）

中级支撑：6660

支点（关键支撑）： 6590

阻力：6815/6850

下个支撑：6380

中期（一到三周）展望/span>

澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）在考验中级支撑6660后横盘交投。关键要素不变，我们维持看涨，关键中期支点支撑仍为6590，后市或有残余推高，目标下个阻力区6815/50（历史高点，斐波拉契扩展群）。 反之，若日图收于6590下方，看涨情境落空，后市或启动多周下修，探向下个支撑6380。

DAX – 潜在多周下修启动




关键价位（一到三周）

支点（关键阻力）：12500

支撑：12200（触发位） &11900/800

下个阻力： 12800（斐波拉契扩展/回档群）

中期（一到三周）展望

德国30指数（DAX期货的代表）未能守住关键中期支撑12400，下破2019年6月3日低点以来“上升楔形”支撑。 鉴于此，残余推高情境落空。我们在关键中期支点阻力12500下方转向看跌，若12200失守，很可能启动潜在多周下修，目标看向重要支撑区11900/800。 反之，若日图收于12500上方，看跌情境落空，多头或重振旗鼓，目标看向下个阻力12800。

图表来自：City Index Advantage TraderPro



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