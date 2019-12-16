贸易协议力克黯淡的制造业PMI并推动DAX上涨

贸易协议力克黯淡的制造业PMI并推动DAX上涨

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/12/16 17:47:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

DAX今天早上攀升0.5%。交易员等待美中贸易协议的更多 消息，情绪谨慎乐观。


Forex chart

DAX日图

翘首以盼的阶段1贸易协议的宣布以及定于今天起生效的额外关税的搁置，正在提振冒险情绪，掩盖了欧洲最大经济体疲弱PMI数据的影响。

贸易协议的细节依然稀少，但经过多年争论后双方终于就某些方面达成共识的事实意味着一个关键风险的冲击力在减弱，这点改善人气。

疲弱制造业PMI

对于一直陷于持续不断贸易争端的出口国家德国来说，贸易协议的消息来得太及时了。制造业PMI数据突显出贸易争端对私营企业的负面影响。德国12月制造业PMI自44.1下降至43.4，一定程度出乎意料，因为近期的各种调查报告暗示德国经济增长放慢的速度在下降。而制造业在整个四季度的持续萎缩表明，可能远未到放松对德国经济衰退警惕的时候。

但德国PMI也并不然悲观，因为服务业继续呈现韧性，暗示到目前为止危机蔓延的程度微乎其微。不过，由于就业增长呈现放慢信号，人们越来越怀疑服务业是否可以继续支撑起制造业如此深度的调整。

展望后市，投资者将继续消化可能来自贸易协议方面的任何细节，并且这方面的消息仍然最有潜力左右市场走势。

需要关注的价位：

继上周自其50天均线反弹之后，DAX强力上扬，带着强劲的上涨动能交投于其50、100和200天均线上方。上档方面，价格将先后上看13450和13600阻力。即时支撑可见于13300、13230和13050。


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