疫情造成飞机运能过剩，easyJet股价遭遇重挫







easyJet4小时图上跌穿其50其均线，呈现看跌信号。

即时支撑位可见于昨天低点509、4月3日低点464p和3月19日低点410p。

即时阻力位可见于50期均线597p。如果站上强阻力700p，可能展开更多涨势





虽然今天涨逾2%，easyJet的股价相较疫情前的价格还是下跌了60%，3月19日低点以来的涨幅低于FTSE。easyJet4小时图上跌穿其50其均线，呈现看跌信号。即时支撑位可见于昨天低点509、4月3日低点464p和3月19日低点410p。即时阻力位可见于50期均线597p。如果站上强阻力700p，可能展开更多涨势

当巴菲特讲话的时候，我们最好听一听。在首次网络年度股东大会上，Berkshire Hathaway的董事会主席兼首席执行官只是简单地表示，在当前的新冠疫情环境下，“飞机太多了”。Berkshire Hathaway已经将所持有航空公司股票悉数抛出。数年以来，该公司花费了70亿-80亿美元购买了4家航空公司10%左右的股份，现在只收回来区区65亿美元。巴菲特承认，在新冠疫情爆发改变了航空业的发展动能之后，对航空公司的投资失误了。巴菲特指出，即使随着时间的推移需求回到疫情前80%-90%的水平，飞机还是太多了。在巴菲特上述言论之后，大西洋两岸的航空股悉数暴跌，飞机制造商波音与空客也不例外。easyJet的空客订单在英国，受伤最严重的是EasyJet。该公司股价周一暴跌9%，跌幅几乎是British Airways的所有者International Consolidated Airlines和Ryanair一倍，后两者双双下跌5%。该廉价航空公司受创尤其严重的原因是，巴菲特的观点与公司的创始人兼主要股东Stelios Haji-Ioannou的看法一致，后者将在本月晚些时候与公司的老板们摊牌。Stelios目前正在力推取消空客价值45亿美元的飞机订单。Stelios相信，这笔交易将easyJet置于现金流枯竭的危险境地。考虑到easyJet已经从政府借入了6亿英镑，并且一周支出3000-4000万英镑，而所有的飞机又停飞，Stelios的看法或许没错。当飞机恢复作业，也必须遵循保持社交距离的规定，所以也只将动用65%的机队力量。要么削减成本，要么提价。5月22日股东大会Stelios持有34%的股份并已要求召开股东大会。各方已经同意于5月22日召开股东大会。Stelios可能在会议上试图罢免董事会所有11名成员，包括首席执行官与董事会主席。与此同时，easyJet的股价可能继续承压，如有任何涨幅也可能有限。关于图表